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На Кубани планируется построить 15 автомобильных станций для заправки газом
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На Кубани планируется построить 15 автомобильных станций для заправки газом 

Новая Кубань 10 часов назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 4 августа — Новая Кубань. Согласно документу, который подписали первый вице-губернатор Андрей Алексеенко и генеральный директор ООО «Газпром газомоторное топливо» Михаил Лихачев, на Кубани планируется построить 15 современных автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС).
Вместе с этим будет разработан комплекс мероприятий по переводу автотранспортных средств на использование природного газа.
Общий объем инвестиций ООО «Газпром газомоторное топливо» в этот проект составит более 2 млрд рублей. Также, строительство новых станций предполагает создание более 180 рабочих мест.
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