На Кубани планируется построить 15 автомобильных станций для заправки газом

Краснодар. 4 августа — Новая Кубань. Согласно документу, который подписали первый вице-губернатор Андрей Алексеенко и генеральный директор ООО «Газпром газомоторное топливо» Михаил Лихачев , на Кубани планируется построить 15 современных автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС).

Вместе с этим будет разработан комплекс мероприятий по переводу автотранспортных средств на использование природного газа.

Общий объем инвестиций ООО «Газпром газомоторное топливо» в этот проект составит более 2 млрд рублей. Также, строительство новых станций предполагает создание более 180 рабочих мест.