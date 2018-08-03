В Роскосмосе начались увольнения

Ряд руководителей космической отрасли покинут свои посты

Назначенный на пост главы Роскосмоса 24 мая 2018 года Дмитрий Рогозин заявил 6 июня о том, что изменения в руководстве предприятий ракетно-космической отрасли России будут носить "точечный характер".

Владимир Солнцев

Гендиректор РКК "Энергия" Владимир Солнцев освободит должность 3 августа. О том, что он написал заявление об увольнении, стало известно ровно месяц назад, 3 июля. На его место планируется назначить главного конструктора пилотируемых космических комплексов РКК "Энергия" Сергея Романова , пока он исполняющий обязанности. Ожидается, что кандидатуру Романова одобрит совет директоров корпорации, новый состав которого будет выбран в августе.

РКК "Энергия" — единственный российский производитель пилотируемых и грузовых космических кораблей. В настоящее время 83,9% акций компании находятся в собственности "Роскосмоса" или доверительном управлении дочерних структур. Остальные акции принадлежат миноритарным акционерам. Недавно госкорпорация выходила с предложением о выкупе имеющихся на руках у владельцев акций предприятия.

Ожидается, что счетная палата РФ вскоре проведет по просьбе Роскосмоса комплексную проверку РКК "Энергия". Вместе с тем, Счетная палата РФ готова провести проверку космических предприятий, если получит соответствующее поручение, сообщил председатель СП Алексей Кудрин . Глава ведомства также напомнил, что Счетная палата может проводить проверку только по указанию президента, Госдумы и правительства.

Дмитрий Панов

Трудовые отношения с Дмитрием Пановым, работавшим в ФГУП "НПО "Техномаш" с 2012 года (в том числе в статусе и. о. генерального директора) также будут прекращены 3 августа 2018 года. Ему будет предложено продолжить трудовую деятельность на одном из предприятий ракетно-космической отрасли, сообщал Роскосмос.

Должность и. о. гендиректора "Техномаша" занял Владимир Власюк.

НПО "Техномаш" является головным предприятием "Роскосмоса" по технологическому обеспечению создания изделий ракетно-космической техники, по реализации госпрограммы РФ "Развитие оборонно-промышленного комплекса", Федеральной космической программы на 2016-2025 годы, а также ФКП "Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012-2020 годы" и программы "Развитие российских космодромов на 2006-2015 годы.

Диапазон работ "НПО "Техномаш" охватывает все машиностроительные технологии: от получения заготовок до сборки и функциональных испытаний изделий, от методов контроля до стандартизации и сертификации изделий, технологий, оборудования и систем менеджмента качества организаций. Кроме этого, "Техномаш" осуществляет разработку и создание оборудования для ракетно-космической промышленности России, а также других отраслей экономики.

Антон Жиганов

Исполнительный директор по коммерциализации и развитию бизнеса госкорпорации "Роскосмос" Антон Жиганов, в свою очередь, также подтвердил РИА Новости, что уходит со своего поста 3 августа.

Жиганов пришел в космическую отрасль в 2014 году, еще при прежнем главе Роскосмоса Игоре Комарове , который предложил ему возглавить департамент планирования и управления эффективностью, а в 2017 году Жиганов был повышен до исполнительного директора по развитию бизнеса и коммерциализации.

Сергей Лемешевский

Глава НПО имени Лавочкина (производитель разгонных блоков "Фрегат" и всех российских межпланетных станций) вынужден был покинуть свой пост 2 августа в связи с возбуждением против него уголовного дела по статье "Мошенничество в особо крупном размере". И. о. гендиректора этого предприятия назначен заместитель Лемешевского по безопасности Харун Карчаев.

Ранее гендиректору НПО Лавочкина, депутату Мособлдумы Лемешевскому, а также главе дирекции правового обеспечения НПО Екатерине Аверьяновой и председателю адвокатской конторы "Третьяков и партнеры" Третьякову предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере. Всем им грозит до 10 лет колонии.

По версии следствия, деньги были похищены через фиктивные договора с адвокатской конторой "Третьяков и партнеры". На деле, юридические услуги, считает следствие, выполняли штатные сотрудники НПО, а общая сумма выплат адвокатской конторе за два года составила порядка 330 миллионов рублей. Бабушкинский суд Москвы во вторник заключил под стражу адвоката Игоря Третьякова. Срок ареста установлен до 17 сентября. Защита, как ожидается, будет обжаловать это решение.

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