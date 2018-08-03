UTair отчиталась о многомиллиардном убытке

Авиаперевозчик UTair за первые шесть месяцев 2018 года понес убытки в 3,8 млрд рублей, следует из финансовой отчетности компании.

При этом выручка публичного акционерного общества выросла и достигла показателя в 25,2 млрд рублей (против 23,5 млрд в 2017 году), сообщает Ura.ru.

Кредиторская задолженность по сравнению с показателями за прошлый год выросла с 9,2 млрд до 11,1 млрд рублей.

В 2017 году авиакомпания показывала убыток в размере 2,3 млрд рублей.

Напомним, 25 июля СМИ сообщили, что российские авиакомпании начали увеличивать стоимость билетов в связи с весенним скачком цен на керосин.