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Минфин США объяснил санкции против банка «Агросоюз»
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Минфин США объяснил санкции против банка «Агросоюз» 

РИА Новости 12 часов назад
Фото: CC BY 2.0 / Paul Savala / Treasury Department
США ввели санкции против российского банка "Агросоюз" из-за того, что он осуществлял сделки от имени лица, находящегося под санкциями в отношении КНДР, заявили в минфине.
"Сегодняшние действия направлены против российского банка за осознанное содействие в осуществлении значительных сделок от лица, внесенного в санкционный список за деятельность, связанную с КНДР и оружием массового уничтожения", — говорится в опубликованном заявлении.
Глава минфина Стивен Мнучин отметил, что "США продолжат обеспечивать выполнение санкций ООН и США для пресечения незаконных потоков доходов КНДР".
"Наши санкции сохранятся до достижения окончательной, полностью проверяемой денуклеаризации КНДР", — добавил он.
Американский минфин заявил, что у "Агросоюза" и Северной Кореи установлены "длительные отношения". "С 2009 по 2013 год "Агросоюз" проводил миллионы долларов по сделкам через счета, принадлежащие северокорейским коммерческим банкам. В середине 2013 года "Агросоюз" перевел более 5,5 миллиона долларов США от имени Корейского объединенного банка развития (KUDB), который внесен в санкционный список США и ООН. В 2014 году "Агросоюз" и другие российские банки договорились о переводе средств KUDB", — говорится в комментарии.
По данным американского ведомства, "по состоянию на середину 2016 года "Агросоюз" открыл новые счета для северокорейской компании, провел по ним более 8 миллионов долларов и получил от имени KUDB эквивалент более 3 миллионов долларов". Кроме того, согласно заявлению минфина, "по состоянию на начало 2018 года "Агросоюз" разрешил северокорейской подставной компании вложить на счет в "Агросоюзе" почти 2,5 миллиона долларов в рублевом эквиваленте".
В минфине подчеркнули, что после внесения банка в санкционный список все его счета и собственность в США будут заблокированы. Банк "Агросоюз", согласно данным РИА Рейтинг, по состоянию на 1 июля занимал 202 место среди российских банков по размеру активов с показателем 11,4 миллиарда рублей. Единственным владельцем банка является Андрей Шляховой, свидетельствует размещенная на сайте ЦБ РФ информация, датированная 21 мая 2018 года. "Агросоюз" зарегистрирован в Москве.
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