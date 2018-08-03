ВЭБ подал иск о банкротстве структуры концерна «Тракторные заводы»

Внешэкономбанк подал иск о признании банкротом чувашской компании «Четра-комплектующие и запасные части», которая является структурой концерна «Тракторные заводы» , сумма иска составляет 70,9 млрд рублей, следует из картотеки арбитражных дел.

В пресс-службе ВЭБа RNS сообщили, что иск подан в связи с неисполнением договорных обязательств компании.

«Банк системно и последовательно защищает свои права и законные интересы в судебном порядке в случае неисполнения контрагентами своих договорных обязательств. Правовые действия Внешэкономбанка в отношении «Четра-комплектующие и запасные части» являются примером такого подхода», — говорится в сообщении.

Компания «Четра — комплектующие и запасные части» является одной из торговых компаний концерна «Тракторные заводы», следует из информации на официальном сайте «Четра — промышленные заводы».

Ранее, 24 июля, ВЭБ подал иск о признании должника банкротом к компании «Четра-промышленные машины» также на 70,9 млрд рублей, следует из картотеки арбитражных дел.

В ноябре 2017 года Арбитражный суд Чувашской Республики ввел наблюдение в отношении концерна «Тракторные заводы» по иску ВЭБа.

В конце апреля пресс-служба «Ростеха» сообщила, что привлечет для финансового оздоровления концерна «Тракторные заводы» нового частного инвестора — машиностроительный холдинг «Транспортные компоненты».

Отмечалось, что, согласно планам новый собственник должен был решить решит вопросы дефицита оборотных средств и выкупить долги концерна у Внешэкономбанка. Сделку планировалось завершить в первом полугодии.