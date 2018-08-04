Работники «РН-Ванкор» находились на борту разбившегося МИ-8 в Красноярском крае

В Красноярском крае потерпел крушение вертолет МИ-8 авиакомпании Utair , на борту которого находились 18 человек, в том числе работники «РН-Ванкор». Об этом сообщили в «Роснефти».

«На борту находилось 15 пассажиров и 3 члена экипажа. В числе пассажиров были работники «РН-Ванкор» и подрядных организаций. По предварительной информации все они погибли», — сообщили в «Роснефти»

Как уточнили в компании вертолет совершал рейс по маршруту Ванкор-Пурпе и упал не далеко от точки взлёта.

По предварительным данным, пассажирский вертолет задел лопастями подвес второго грузового вертолета, который вылетел ранее.