Рассекреченные ФНС сведения никого не интересуют?

Рассекреченные ФНС сведения о малом бизнесе никого не интересуют?

Федеральная налоговая служба 1 августа впервые рассекретила сведения о малом бизнесе, не составляющие налоговую тайну. Часть ранее закрытых данных выложены на сайте ведомства. Что можно там обнаружить? И что об этом думают сами предприниматели?

Сначала информацию надо найти. Подсказка: внизу на главной странице сайта ФНС есть маленькая текстовая ссылка «Открытые данные». В разделе — список доступных для скачивания наборов данных. Рассекреченные сведения находятся в трех наборах под номерами 74-76.

Набор — это архив в формате ZIP, в котором находится чуть менее пяти тысяч файлов. В каждом из них — сведения примерно о четырех сотнях организаций. По грубым подсчетам, ФНС рассекретила информацию примерно о двух миллионах компаний малого и среднего бизнеса. Но ни просмотреть эти данные в том виде, как они представлены, ни, тем более, что-то там найти, невозможно, говорит руководитель «Агентства кибербезопасности» Евгений Лифшиц.

Евгений Лившиц, руководитель «Агентства кибербезопасности»: «Здесь данные выложены как данные в виде массивов, которые нужно скачать, потом с ними разбираться. Наверное, да, это неправильно, если мы делаем для пользователей. Я вам скажу, что айтишник даже средней компании разберется с этим, но это будет трудозатратно и проблематично».

В этих наборах данных содержатся сведения о среднесписочной численности работников организации, об участии в консолидированной группе налогоплательщиков и о специальных налоговых режимах. Московский координатор коалиции киоскеров, гендиректор группы компаний «Табачный капитан» Антон Воронов о рассекреченных сведениях ФНС знает только из публикаций:

— Я не смотрел, просто видел какие-то статьи, когда люди действительно разбирали это все и нашли компании, у которых чуть ли не полмиллиона сотрудников, при этом директора их поясняли, что сотрудник один, и все это ошибка. То есть, насколько я сейчас понимаю, информация сырая.

— А вы почему не смотрели? Неинтересно или, в общем-то, вся информация открыта, доступна? Или хотя бы проверить, может, и по вам есть какие-то ошибки?

— Насколько я понимаю, информация на сайте ФНС в таком виде, что ею невозможно просто так воспользоваться, то есть это огромный массив данных, который надо скачивать, а потом как-то обрабатывать.

Предприниматель Вадим Дымов узнал от Business FM , что налоговики обнародовали часть закрытых ранее данных о компаниях. Его мнение — с этим можно было и подождать.

Вадим Дымов, основатель ГК «Дымов»: «Когда существуют злоупотребления и когда не до конца реформы закончились, то мне кажется, что публикация той или иной информации часто используется во вред. В текущем режиме в России я не вижу в этом никакого смысла. Государство и так знает о нас все — о компаниях, о гражданах — поэтому для чего это все, мне непонятно. Тем более, существует криминал. Я был бы сторонником сделать все аккуратно: сначала больше обсуждать ту или иную проблему, а потом уже думать, надо это публиковать или нет».

Найти кого-то, кто пытался бы воспользоваться раскрытой информацией, Business FM не удалось. И не удивительно: за три дня, прошедших с момента публикации, самый популярный набор данных скачали 370 раз, а два других и того меньше. Впечатление, что налоговики опубликовали эти сведения, что называется, для галочки: мол, было решение — мы исполнили.