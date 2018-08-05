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Французский бизнес хочет расширить сотрудничество с АПК РФ
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Французский бизнес хочет расширить сотрудничество с российским АПК 

РИА Новости 14 часов назад
Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов
Контрсанкции, введенные Россией в ответ на санкции ряда стран Запада, подтолкнули французских предпринимателей к организации производств в РФ, сегодня процесс модернизации и организации новых проектов дает надежду на расширение сотрудничества между странами, сообщил РИА Новости генеральный директор Франко-российской торгово-промышленной палаты Павел Шинский.
Президент РФ Владимир Путин 6 августа 2014 года подписал указ, запрещающий импорт в Россию некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые применили антироссийские санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. В результате под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. По мере сохранения санкций Запада, Россия также продлевала и свои ответные меры, в последний раз — до конца 2019 года.
"Продуктовые контрсанкции по целому ряду импортных строк привели к почти нулевому импорту продукции из Франции. Безусловно, это подтолкнуло и французских предпринимателей организовывать производство в России, но в значительно большей степени российские бизнесмены начали производить эти продукты в России на основе перенимаемого во Франции опыта, технологий, некоторых видов компонентов и сырья, а также сочетании российского и французского оборудования", — сообщил Шинский.
По его словам, за эти годы появились десятки таких новых производств в абсолютно разных регионах, например, в Сибири. "Это сыры, колбасы, паштеты, фуа-гра… А яблоневым садам от французского агронома в одном регионе центральной России уже значительно больше лет, чем контрсанкциям, потому что их точно надо растить в стране, а не импортировать", — заметил собеседник агентства.
"Но, подчеркну, для организации успешных и конкурентоспособных производств крайне важна возможность их оснащения передовым специализированным оборудованием, которое подчас требуется в единичном экземпляре. Надеюсь, что в этом процессе модернизации и организации новых производств по переработке продукции АПК у России и Франции будет еще много совместных проектов", — заключил Шинский.
По разным оценкам, ущерб французской экономики от российского продуктового эмбарго составляет от 6 до 8 миллиардов евро. Некоторые эксперты отмечают, что больше всего пострадали производители свинины, молока, фруктов и овощей.
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