Чистая прибыль «Русала» выросла в два раза

Чистая прибыль ОК "Русал" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в I полугодии 2018 года выросла по сравнению с тем же периодом прошлого года в 2,03 раза и составила 952 миллиона долларов, следует из сообщения компании.

Скорректированная чистая прибыль увеличилась на 15%, до 535 миллионов долларов, нормализованная чистая прибыль возросла на 41,5%, 971 миллиона долларов, скорректированный показатель EBTDA вырос на 14,1%, выручка увеличилась на 4,9%, до 4,997 миллиарда долларов.

Во втором квартале чистая прибыль "Русала" упала относительно предыдущего квартала на 25%, до 408 миллионов долларов, скорректированная чистая прибыль снизилась на 31,2%, до 218 миллионов долларов, нормализованная чистая прибыль уменьшилась на 17,1%, до 440 миллионов долларов. Скорректированный показатель EBITDA сократился на 3,5%, до 552 миллионов долларов, выручка упала на 18,9%, до 2,253 миллиарда долларов.

Производство алюминия в I полугодии увеличилось на 2,1%, до 1,87 миллиона тонн, во втором квартале — возросло относительно предыдущего квартала на 0,8%, до 939 тысяч тонн.

ОК "Русал" — лидер мировой алюминиевой отрасли, на его долю приходится около 7% мирового производства алюминия и глинозема. Активы расположены в 13 странах мира, реализует продукцию преимущественно на рынках Европы, Северной Америки, Юго-Восточной Азии, в Японии, Китае и Южной Корее. В компании работает около 61 тысячи человек. По итогам 2017 года "Русал" увеличил производство алюминия на 0,6% — до 3,707 миллиона тонн.