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Вексельберг и Блаватник обвинили во лжи бывшего партнера по бизнесу
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Вексельберг и Блаватник обвинили во лжи бывшего партнера по бизнесу 

Ведомости 6 часов назад
Миллиардеры Виктор Вексельберг и Леонард Блаватник направили в суд Нью-Йорка заявление, в котором просят отклонить предъявленный им иск на $2 млрд от экс-сенатора Леонида Лебедева, обвиняя последнего в лжесвидетельстве. Документ размещен на сайте суда.
В заявлении утверждается, что Лебедев солгал суду, говоря о том, что якобы никогда не владел и не контролировал компанию Coral Petroleum. Последняя в 2003 г. подписала соглашение, согласно которому Вексельберг и Блаватник заплатили Лебедеву $600 млн, отмечается в документе. Эти деньги Вексельберг и Блаватник перечислили экс-сенатору за его непрямую долю в Тюменской нефтяной компании (ТНК, в 2003 г. была объединена с британской BP).
Истцы указывают, что о связях Лебедева с Coral Petroleum становится понятно из предоставленных суду французским банком BNP Paribas документов о сделках компании. Лебедев утверждал, что Coral Petroleum принадлежала швейцарскому автогонщику Мартину Бартеку. Последнего спонсировала подконтрольная Лебедеву группа «Синтез», но автогонщик был независим от экс-сенатора, говорил он. Однако документы свидетельствуют о том, что Бартек не был уполномоченным лицом компании, и ее в действительности контролировал Лебедев, подчеркивают ответчики.
В интервью «Ведомостям» в 2014 г. Лебедев говорил, что Coral Petroleum находилась под его контролем. Но позднее он уточнял, что компания действовала по его поручению только для того, чтобы получить для него дивиденды от нефтяного бизнеса.
Лебедев, Вексельберг и Блаватник были партнерами по нефтяному бизнесу и участвовали в приватизации ТНК. Экс-сенатор заявлял суду, что помог партнерам приватизировать 40% ТНК, отозвав конкурирующую заявку и предоставив $25 млн вместе с 1,8% акций компании и 10,5% «Нижневартовскнефтегаза».
Лебедев подал иск в суд Нью-Йорка к Вексельбергу и Блаватнику в 2014 г. Бывший сенатор настаивает, что его бывшие партнеры должны ему $2 млрд от $13,8, которые они получили от продажи ТНК-ВР «Роснефти». Вексельберг и Блаватник в свою очередь заявляют, что расплатились с Лебедевым, перечислив Coral Petroleum $600 млн
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