«Цифровое телевидение» берет своих партнеров под контроль

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Компания «Цифровое телевидение» (ЦТВ), управляющая тематическими каналами ВГТРК и «Ростелекома», после смены руководства пересматривает отношения с ключевыми партнерами, часть из которых может перейти под контроль ЦТВ. Так, компания уже получила 51% в «0+ Медиа», сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

В апреле у ЦТВ сменился гендиректор: вместо Кирилла Лыско компанию возглавил Роберт Гндолян . При новом гендиректоре компания намерена получить контроль в структурах, которые её обслуживают. Речь идёт о безденежной передаче долей в обмен на сохранение бизнеса. Новая логика ЦТВ в том, чтобы контролировать всю цепочку бизнеса. ЦТВ уже получила 51% в «0+ Медиа». А 49% остались у прежнего бенефициара Лилии Хон. Компания «0+ Медиа» учреждена в 2014 году и занимается монетизацией детского направления ЦТВ. В частности, продает рекламу на каналах «Мульт», «Мама», Ani.

Кроме того, ЦТВ предполагает создать СП с «Сигнал Медиа», в котором получит контроль и куда передаст дистрибуцию своих каналов. Бизнес «Сигнал Медиа» сейчас завязан главным образом на ЦТВ, но компания занимается и другими каналами. Гендиректор «Сигнал Медиа» Михаил Ковальчук отказался от комментариев.

Предложение о передаче 51% компании сделано также анимационной студии «Паровоз» (производит для ЦТВ мультфильмы «Ми-ми-мишки», «Сказочный патруль», «Лео и Тиг» и др.). «Студия работает с ЦТВ с 2015 года, и ЦТВ является для нас ключевым заказчиком. Большая часть наших проектов сделана по заказу ЦТВ», — подтвердил гендиректор «Паровоза» Антон Сметанкин, не ответив на вопрос о возможной сделке.

Напомним, ВГТРК и «Ростелеком» объединили свои телеканалы в конце 2014 года. «Ростелеком» вложил в СП 2 млрд рублей в расчете, что к 2019 году выручка вырастет в 6,5 раза по сравнению с 2014 годом. Однако в 2017 году она поднялась лишь на 22%.