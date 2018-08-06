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«Цифровое телевидение» берет своих партнеров под контроль
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«Цифровое телевидение» берет своих партнеров под контроль 

Sostav.ru 9 часов назад
Фото: Sostav.ru
Depositphotos
Компания «Цифровое телевидение» (ЦТВ), управляющая тематическими каналами ВГТРК и «Ростелекома», после смены руководства пересматривает отношения с ключевыми партнерами, часть из которых может перейти под контроль ЦТВ. Так, компания уже получила 51% в «0+ Медиа», сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.
В апреле у ЦТВ сменился гендиректор: вместо Кирилла Лыско компанию возглавил Роберт Гндолян. При новом гендиректоре компания намерена получить контроль в структурах, которые её обслуживают. Речь идёт о безденежной передаче долей в обмен на сохранение бизнеса. Новая логика ЦТВ в том, чтобы контролировать всю цепочку бизнеса. ЦТВ уже получила 51% в «0+ Медиа». А 49% остались у прежнего бенефициара Лилии Хон. Компания «0+ Медиа» учреждена в 2014 году и занимается монетизацией детского направления ЦТВ. В частности, продает рекламу на каналах «Мульт», «Мама», Ani.
Кроме того, ЦТВ предполагает создать СП с «Сигнал Медиа», в котором получит контроль и куда передаст дистрибуцию своих каналов. Бизнес «Сигнал Медиа» сейчас завязан главным образом на ЦТВ, но компания занимается и другими каналами. Гендиректор «Сигнал Медиа» Михаил Ковальчук отказался от комментариев.
Предложение о передаче 51% компании сделано также анимационной студии «Паровоз» (производит для ЦТВ мультфильмы «Ми-ми-мишки», «Сказочный патруль», «Лео и Тиг» и др.). «Студия работает с ЦТВ с 2015 года, и ЦТВ является для нас ключевым заказчиком. Большая часть наших проектов сделана по заказу ЦТВ», — подтвердил гендиректор «Паровоза» Антон Сметанкин, не ответив на вопрос о возможной сделке.
Напомним, ВГТРК и «Ростелеком» объединили свои телеканалы в конце 2014 года. «Ростелеком» вложил в СП 2 млрд рублей в расчете, что к 2019 году выручка вырастет в 6,5 раза по сравнению с 2014 годом. Однако в 2017 году она поднялась лишь на 22%.
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Комментарии  Ещё 1 источник 
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