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Совет директоров «Роснефти» одобрил программу buy back
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Совет директоров «Роснефти» 4 августа одобрил программу buy back 

Прайм 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Совет директоров "Роснефти одобрил программу buy back, которая стартует с момента одобрения и завершится 31 декабря 2020 года, сообщает компания.
Параметры программы совет директоров компании рассматривал 4 августа.
"Совет директоров ПАО "НК "Роснефть" в соответствии с объявленными компанией 25 апреля 2018 года стратегическими инициативами одобрил параметры и начало реализации программы приобретения на открытом рынке акций ПАО "НК "Роснефть"… Реализация программы будет осуществляться с даты одобрения советом директоров по 31 декабря 2020 года включительно", — говорится в сообщении.
В начале мая "Роснефть" сообщила, что планирует провести программу buy back на 2 миллиарда долларов в 2018–2020 годах. Программу планировалось начать во втором квартале 2018 года после получения корпоративных одобрений, она должна будет финансироваться за счет органического свободного денежного потока и продажи непрофильных активов. Это делается с целью повышения доходности для акционеров в дополнение к утвержденной дивидендной политике выплаты не менее 50% чистой прибыли по стандартам МСФО.
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Комментарии  Ещё 6 источников 
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