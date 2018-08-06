BlaBlaCar купит у Mail.Ru Group сервис поиска попутчиков

BlaBlaCar приобретет у Mail.Ru Group сервис поиска попутчиков BeepCar, запущенный компанией в 2017 году, сообщила пресс-служба Mail.Ru.

«Mail.Ru Group и BlaBlaCar, крупнейший в мире сервис поиска попутчиков, объявляют о партнерстве. В рамках этого сотрудничества BlaBlaCar приобретет BeepCar, российский сервис карпулинга, запущенный Mail.Ru Group в 2017 году», — сообщила пресс-служба.

В компании уточнили, что BlaBlaCar будет продвигать BeepCar на площадках Mail.Ru Group. Начиная с осени трафик BeepCar будет перенаправляться на BlaBlaCar и обеспечит Mail.Ru Group доход от рекламы.

Компания продолжит фокусироваться на развитии вертикалей по доставке еды, трансграничной торговле и классифайдах (торговле через сайты объявлений).