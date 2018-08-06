Тинькофф Банк расширил спектр услуг для малого и среднего бизнеса

Клиентам сервиса «Тинькофф Бизнес» теперь доступны три вида кредитования — кредит на любые цели, овердрафт и оборотный кредит, сообщают в кредитной организации.

Как заявил в связи с запуском новых продуктов руководитель «Тинькоф Бизнеса» Федор Бухаров: «Запуск кредитования малого и среднего бизнеса — логичное продолжение развития экосистемы финансовых услуг для предпринимателей в Тинькофф Банке ».

В банке также отмечают, что кредит для предпринимателей на любые цели по ставкам от 12 процентов годовых выдается на срок до 3 лет на сумму до 1 миллиона рублей без поручителей и залогов. Этот вид кредита становится доступен клиентам «Тинькофф Бизнеса» сразу после открытия расчетного счета. При этом клиенты смогут досрочно погашать кредит без комиссии с расчетного счета или личной карты ИП. При своевременном погашении кредита без просрочек Тинькофф Банк пересчитает проценты по пониженной ставке и вернет разницу. Клиентам «Тинькофф Бизнеса» также будет доступен беспроцентный овердрафт на сумму до 300 тысяч рублей на срок до 15 дней.

Кроме того, клиенты «Тинькофф Бизнеса» смогут пользоваться оборотным кредитом, который можно будет взять на сумму до 500 тысяч рублей на срок до 6 месяцев по ставке от 1 процент в месяц. Чтобы получить оборотный кредит, достаточно открыть расчетный счет, пользоваться им в течение трех месяцев или просто загрузить историю операций из других банков.

«Тинькофф Бизнес» — сервис Тинькофф Банка по обслуживанию юридических лиц, включающий в себя полный спектр услуг для расчетно-кассового обслуживания малого и среднего бизнеса, предоставление персонального менеджера, круглосуточное обслуживание, бесплатные зарплатные карты для сотрудников и до 6 процентов годовых на остаток по счету.