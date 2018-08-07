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Украина оставила «Газпром» без денег
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Украина оставила «Газпром» без денег 

Lenta.ru 2 часа назад
Требования украинской компании «Нафтогаз» арестовать активы госкомпании «Газпром» в рамках решения Стокгольмского арбитража привели к тому, что российская монополия лишилась возможности привлекать займы за рубежом. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
Источник сообщил, что возможности российской компании ограничены, так как кредитные деньги могут быть арестованы во время движения их со счетов кредиторов на счета «Газпрома». Такая ситуация, например, сложилась после ареста активов корпорации в Великобритании — один из банков заморозил кредитные деньги до выяснения обстоятельств.
«В моем понимании, под действие подпадают расчеты иностранных банков, которые идут через Лондон, но комплаенс банков, зарегистрированных в других юрисдикциях, может занять осторожную позицию и тоже блокировать сделки даже без прямого запрета», — рассказал один из источников агентства.
В 2018 году «Газпром» анонсировал рекордную инвестиционную программу стоимостью 1,3 триллиона рублей. Значительную часть программы компания планировала финансировать с помощью займов, так в марте 2018 года «Газпром» одобрил привлечение четырех миллиардов долларов займов на внешнем рынке. Всего в 2018 году компания планировала занять 417 миллиардов рублей или 6,6 миллиарда долларов.
Источники агентства связывают заморозку всех операций «Газпрома» за рубежом именно с иском «Нафтогаза», который добивается арестов активов российской компании в Европе в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража. Оно гласит, что по итогам рассмотрения всех претензий двух компаний друг к другу российская сторона оказалась должна украинской 2,56 миллиарда долларов.
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Комментарии187  Ещё 7 источников 
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