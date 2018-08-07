Дмитрий Мазуров возглавил совет директоров New Stream Group 

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Ранее занимавший должность президента группы компаний «Новый поток» (New Stream Group) Дмитрий Мазуров возглавил совет директоров управляющей компании группы АО «Новый поток». Об этом сообщается в пресс-релизе «Нового потока».
Одновременно с этим, новым президентом New Stream Group был назначен Андрей Зокин, который также вошел в совет директоров компании.
Отмечается, что в сфере ответственности Андрея Зокина будут находиться операционное управление компанией и повышение эффективности работы действующих предприятий, входящих в группу.
"Уверен, что значительный опыт и высокий профессионализм Андрея Зокина помогут укрепить позиции группы как на отечественном, так и зарубежном рынках", — цитирует пресс-служба слова Дмитрия Мазурова. До прихода в компанию Андрей Зокин с 2007 по 2017 гг был вице— президентом Газпромбанка.
В свою очередь Дмитрий Мазуров возглавил совет директоров Антипинского НПЗ, куда также вошел Андрей Зокин.
Антипинский НПЗ — основной актив New Stream Group, которая была учреждена Дмитрием Мазуровым более 10 лет назад. Группа владеет нефтяными месторождениями и объединяет активы, осуществляющие нефтепереработку и сбыт нефтепродуктов как на внутреннем, так и на внешнем рынках.