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Главам госкомпаний ужесточат наказание за коррупцию
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Главы госкомпаний попадут в список возможных коррупционеров 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Евгений Павленко / «Коммерсантъ»
Министерство юстиции предложило расширить список должностных лиц, в случае правонарушения попадающих под статью 285 Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ) — «Злоупотребление должностными полномочиями». В частности, туда предложили включить глав государственных корпораций. Об этом сообщает РБК со ссылкой на федеральный портал проектов нормативных правовых актов.
Паспорт законопроекта опубликован на сайте портала, хотя полный текст с поправками отсутствует. В паспорте содержится информация об обсуждаемых нововведениях: предлагается добавить в этот список «лица, выполняющие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в хозяйственных обществах, долями в уставном капитале которых прямо или косвенно владеет Российская Федерация или субъект Российской Федерации».
На сайте указано, что обсуждение пройдет с 6 по 20 августа, и, если законопроект будет одобрен, то данные изменения распространятся не только на статью 285 УК РФ, но и на всю главу 30 УК РФ — «Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления».
В действующей редакции статьи 285 УК РФ под должностными лицами имеются в виду «лица, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющие функции представителя власти», а также люди, которые выполняют организационные или административно-хозяйственные функции в государственных органах, акционерных обществах, органах местного самоуправления и в других организациях, контрольный пакет акций которых принадлежит Российской Федерации и ее субъектам.
В 2017 году закрыли дело в отношении бывшего главы государственной корпорации «Русгидро» Евгения Дода, его обвиняли в незаконном начислении премий самому себе. В сентябре 2017 года Дода освободили из-под домашнего ареста, когда он погасил причиненный компании ущерб.
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