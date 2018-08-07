Главам госкомпаний ужесточат наказание за коррупцию

Главы госкомпаний попадут в список возможных коррупционеров

Министерство юстиции предложило расширить список должностных лиц, в случае правонарушения попадающих под статью 285 Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ) — «Злоупотребление должностными полномочиями». В частности, туда предложили включить глав государственных корпораций. Об этом сообщает РБК со ссылкой на федеральный портал проектов нормативных правовых актов.

Паспорт законопроекта опубликован на сайте портала, хотя полный текст с поправками отсутствует. В паспорте содержится информация об обсуждаемых нововведениях: предлагается добавить в этот список «лица, выполняющие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в хозяйственных обществах, долями в уставном капитале которых прямо или косвенно владеет Российская Федерация или субъект Российской Федерации».

На сайте указано, что обсуждение пройдет с 6 по 20 августа, и, если законопроект будет одобрен, то данные изменения распространятся не только на статью 285 УК РФ, но и на всю главу 30 УК РФ — «Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления».

В действующей редакции статьи 285 УК РФ под должностными лицами имеются в виду «лица, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющие функции представителя власти», а также люди, которые выполняют организационные или административно-хозяйственные функции в государственных органах, акционерных обществах, органах местного самоуправления и в других организациях, контрольный пакет акций которых принадлежит Российской Федерации и ее субъектам.