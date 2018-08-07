Ещё
Британский суд снял арест с активов братьев Ананьевых
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.41
$
63.67
73.59
73.84
Прогноз
13.08 – 20.08
$
64.00
74.40
Индексы и котировки Brent
74.55
+0.00 Золото
1209.24
–0.02 РТС
1147.16
+0.06
Динамика валют
EUR / USD
07.08
1.1596
–0.0091
24.07
1.1686
06.08
01.08
27.07

Британский суд снял арест с активов братьев Ананьевых 

РИА Новости 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
Высокий суд Лондона снял арест с активов братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых на сумму 15,6 миллиона долларов и 11 миллионов евро, включающих акции банка "Возрождение", сообщило во вторник агентство Myddleton Communications, представляющее интересы истцов.
Основной владелец банка "Возрождение", который сейчас находится в процессе продажи ВТБ, — Дмитрий Ананьев, ранее он вместе с братом Алексеем контролировал и Промсвязьбанк, переданный в июне от ЦБ Росимуществу. Группа инвесторов Промсвязьбанка летом обратилась в британский суд с просьбой о замораживании по всему миру активов Ананьевых. Истцы требовали возмещения средств, потраченных на покупку в 2017 году долговых обязательств, размещавшихся под гарантии контролировавшихся Ананьевыми компаний. Суд в Лондоне 13 июля вынес решение о блокировке активов. Затем 27 июля состоялись повторные слушания, на которых защита Ананьевых представила свои аргументы. Однако суд снова поддержал сторону истцов и подтвердил решение о блокировке активов.
Для исполнения требований иска Ананьевы внесли 15,6 миллиона долларов и 11 миллионов евро в качестве обеспечительного платежа. "Учитывая то, что интересы инвесторов теперь полностью защищены, действие ордера о блокировании активов было прекращено", — приводятся в сообщении слова партнера Lipman Karas Эндрю Форда (Andrew Ford), представляющего интересы инвесторов.
Форд также сообщил, что в ближайшее время Lipman Karas обратится в суд и с другими инвесторами, чтобы просить блокировки активов или дополнительных обеспечительных мер со стороны Ананьевых.
Последние новости
Актеру Сами Насери, избитому в Москве, сделали операцию Киев доиграется с бандеровскими лозунгами Названы самые быстроржавеющие подержанные автомобили
Комментарии  Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Плачь, Украина: начато строительство «газопровода-убийцы»429
Правительство не смогло выполнить поручение Путина276
Украина оставила «Газпром» без денег276
«Северный поток-2» прошел точку невозврата213
Над Россией нависла угроза пострашнее санкций США589
Видео
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
07:09
Правительство не смогло выполнить поручение Путина
Экономика
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:38
В России резко подорожает колбаса
Личный счет
20:14
Лукашенко заявил о дефиците мяса в России
Экономика Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение