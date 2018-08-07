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Илон Маск задумал выкупить Tesla
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Илон Маск задумал выкупить Tesla 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Reuters
Основатель Tesla Илон Маск допустил возможность выкупить акции компании за 420 долларов за штуку и превратить предприятие из публичного в частное. Об этом во вторник, 7 августа, он написал в Twitter.
«Думаю вывести Tesla с биржи при 420 долларах [за акцию]. Финансирование обеспечено», — отметил бизнесмен.
Один из пользователь спросил Маска, серьезно ли говорит, на что тот ответил утвердительно.
После этого поста акции компании подскочили более чем на 7 процентов — до 367,25 доллара за акцию, передает Reuters.
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