Илон Маск задумал выкупить Tesla 

Основатель Tesla Илон Маск допустил возможность выкупить акции компании за 420 долларов за штуку и превратить предприятие из публичного в частное. Об этом во вторник, 7 августа, он написал в Twitter.
«Думаю вывести Tesla с биржи при 420 долларах [за акцию]. Финансирование обеспечено», — отметил бизнесмен.
Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured. — Elon Musk (@elonmusk) August 7, 2018
Один из пользователь спросил Маска, серьезно ли говорит, на что тот ответил утвердительно.
После этого поста акции компании подскочили более чем на 7 процентов — до 367,25 доллара за акцию, передает Reuters.