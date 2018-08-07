Илон Маск задумал выкупить Tesla

Основатель Tesla Илон Маск допустил возможность выкупить акции компании за 420 долларов за штуку и превратить предприятие из публичного в частное. Об этом во вторник, 7 августа, он написал в Twitter.

«Думаю вывести Tesla с биржи при 420 долларах [за акцию]. Финансирование обеспечено», — отметил бизнесмен. Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured. — Elon Musk (@elonmusk) August 7, 2018

Один из пользователь спросил Маска, серьезно ли говорит, на что тот ответил утвердительно.