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«Роснефть» вновь стала самой дорогой компанией России
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«Роснефть» вновь стала самой дорогой компанией России 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Reuters
Компания "Роснефть" вернула себе первое место по рыночной капитализации по итогам торгов во вторник, обогнав по этому показателю Сбербанк.
В частности, как свидетельствуют данные торгов, капитализация "Роснефти" составила 4,535 трлн руб. При этом капитализация Сбербанка с учетом обыкновенных акций (4,356 млрд руб.) и привилегированных акций (176,65 млрд руб.) составила около 4,533 млрд руб.
Ранее сообщалось, что совет директоров "Роснефти" одобрил параметры и начало реализации программы приобретения на открытом рынке акций, в том числе в форме глобальных депозитарных расписок, удостоверяющих права на такие акции, в максимальном объеме до $2 млрд Реализация программы будет осуществляться с даты одобрения советом директоров по 31 декабря 2020 года включительно.
Максимальный объем акций и глобальных депозитарных расписок, которые могут быть приобретены в рамках программы, составит не более 340 млн штук, точное количество приобретаемых бумаг будет зависеть от динамики котировок акций и рыночной конъюнктуры в течение периода реализации программы. Приобретенные в ходе реализации программы акции и GDR будут находиться на балансе группы "Роснефть".
По итогам завершения программы совет директоров компании примет соответствующее решение в отношении приобретенных бумаг, включая их возможное полное или частичное погашение. В ближайшее время на основе решения совета директоров будет назначен независимый банк — агент, который в рамках программы будет осуществлять операции на открытом рынке от лица компании. В качестве банка-агента планируется привлечение одного из ведущих международных финансовых институтов.
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