Росгидромету не хватает 15 миллиардов

В Европе стоит рекордная жара, в Калифорнии бушуют пожары, а в Москве случилась «температурная пила». На этом фоне Росгидромет направил в Правительство предложение о выделении средств на проект по повышению качества прогнозирования. На исследования нужно от 15 до 20 миллиардов рублей. В Совете Федерации предложение поддерживают — сенаторы призывали дать синоптикам дополнительные деньги ещё в прошлом году.

Ураганы и экологические катастрофы можно предсказать

С понедельника жители Москвы и области попали под «температурную пилу» — под этим термином синоптики подразумевают резкие перепады температуры. В столице 6 августа днём было +28 градусов, 7 августа уже +20, в ночь на среду, 8 августа, температура опустится до +11 градусов, а днём будет +26. 9 и 10 августа обещают потепление до +30, а с 12 августа снова похолодает и пройдут дожди.

«Снова на подходе температуры 25-30 градусов, во второй половине недели жарковато, — заявил исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра России Дмитрий Киктев. — Но в конце недели будет приближаться с северо-запада циклон, который принесёт дожди и несколько снизит температурный фон, принесёт и ослабление жары в Москве и окрестностях».

Синоптики в таких условиях зачастую ошибаются и не успевают вовремя спрогнозировать изменения температуры, осадки, опасные погодные явления типа ураганов или усиления ветра. Повысить точность прогнозов можно, но на это нужны дополнительные средства.

Росгидромет подал в Правительство предложения для включения в нацпроект по развитию городской среды, который входит в список нацпроектов по реализации майского указа президента от 7 мая 2018 года. Как рассказал «Парламентской газете» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, речь идёт о развитии методов прогнозирования в условиях мегаполисов. Это не только прогнозы погодных явлений, но и сложных экологических ситуаций, перемещения загрязнений в атмосфере, исследования климата.

«Именно мегаполисы создают особые условия для интенсификации развития опасных климатических явлений», — пояснил Роман Вильфанд . По его словам, эти явления можно научиться предсказывать, но для соответствующих исследований необходима материальная поддержка. Реализация проекта, рассчитанного на все города-миллионники России, обойдётся в сумму от 15 до 20 миллиардов на шесть лет. Решение о выделении этих денег Правительство примет до конца года.

Сенаторы уже предлагали дать деньги синоптикам

Глава Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Михаил Щетинин считает, что уже сегодня у Росгидромета есть всё для того, чтобы достаточно точно прогнозировать погодные явления.

«Но чем выше будет техническая оснащённость Росгидромета, тем качественнее будут результаты их прогнозов», — сказал сенатор «Парламентской газете».

В прошлом году Совет Федерации уже предлагал выделить дополнительные деньги Росгидромету. Это произошло после урагана в Москве 29 мая 2017 года, от которого погибли 17 и пострадали 200 человек. В палате регионов обсудили проблему и решили, что необходимо выделить дополнительные ресурсы для гидрометеорологических служб.

Чем выше будет техническая оснащённость Росгидромета, тем качественнее будут результаты их прогнозов.

Как уточнил Роман Вильфанд, было предложение выделить средства по нескольким направлениям — на расходы по эксплуатации метеорологического оборудования, на научно-исследовательские работы для опережающего развития методов прогнозирования опасных явлений. Но, по словам Вильфанда, Правительство не пошло навстречу синоптикам и так и не направило эти деньги.