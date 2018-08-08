Телестудия «Красный квадрат» увеличила выручку

Компания стала активнее заниматься организацией мероприятий, мультимедийными проектами и интернетом. А производство контента для «Первого канала» снизилось.

Выручка ООО «Красный квадрат» по итогам 2017 года выросла на 30%, до 5,77 млрд рублей, чистая прибыль увеличилась в полтора раза, до 1,5 млрд рублей. Такие данные приводит «Коммерсантъ».

Исторически «Красный квадрат» был главным производителем для «Первого канала», выпуская для него шоу «Модный приговор», «Давай поженимся!» и многие другие. В 2014–2015 гг. студию приобрел миллиардер Аркадий Ротенберг , после чего канал снизил закупки у «Красного квадрата». Чтобы компенсировать выпадение выручки, студия стала искать новые проекты. В 2017 году объем закупок от «Первого» не вырос. Но компания произвела шоу «Успех» по заказу канала СТС, а также стала активно заниматься организацией мероприятий, мультимедийными проектами и интернетом.

В частности, «Красный квадрат» стал участвовать в госзакупках. В 2017 году студия заключила девять госконтрактов на общую сумму 164 млн рублей. Компания организовала форум активных граждан «Сообщество», провела чемпионаты по акробатическому рок-н-роллу, праздничные концерты и фестивали.

В этом году «Красный квадрат» продолжает заниматься новыми направлениями бизнеса. Среди них: реставрация кинотеатра «Круговая кинопанорама» на ВДНХ и производство контента для « Яндекса (музыкальное ток-шоу «#наМузыке»).

ИСТОЧНИК: Adindex