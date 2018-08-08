Ещё
Телестудия «Красный квадрат» увеличила выручку
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.40
$
63.70
73.72
73.95
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.70
75.25
Индексы и котировки Brent
74.57
+0.12 Золото
1212.84
–0.05 РТС
1147.16
+0.06
Динамика валют
EUR / USD
08.08
1.1621
–0.0108
25.07
1.1728
07.08
02.08
29.07

Телестудия «Красный квадрат» увеличила выручку 

Ruvod.com 22 минуты назад
Фото: Ruvod.com
Компания стала активнее заниматься организацией мероприятий, мультимедийными проектами и интернетом. А производство контента для «Первого канала» снизилось.
Выручка ООО «Красный квадрат» по итогам 2017 года выросла на 30%, до 5,77 млрд рублей, чистая прибыль увеличилась в полтора раза, до 1,5 млрд рублей. Такие данные приводит «Коммерсантъ».
Исторически «Красный квадрат» был главным производителем для «Первого канала», выпуская для него шоу «Модный приговор», «Давай поженимся!» и многие другие. В 2014–2015 гг. студию приобрел миллиардер Аркадий Ротенберг, после чего канал снизил закупки у «Красного квадрата». Чтобы компенсировать выпадение выручки, студия стала искать новые проекты. В 2017 году объем закупок от «Первого» не вырос. Но компания произвела шоу «Успех» по заказу канала СТС, а также стала активно заниматься организацией мероприятий, мультимедийными проектами и интернетом.
В частности, «Красный квадрат» стал участвовать в госзакупках. В 2017 году студия заключила девять госконтрактов на общую сумму 164 млн рублей. Компания организовала форум активных граждан «Сообщество», провела чемпионаты по акробатическому рок-н-роллу, праздничные концерты и фестивали.
В этом году «Красный квадрат» продолжает заниматься новыми направлениями бизнеса. Среди них: реставрация кинотеатра «Круговая кинопанорама» на ВДНХ и производство контента для «Яндекса (музыкальное ток-шоу «#наМузыке»).
ИСТОЧНИК: Adindex
Ruvod.com: последние новости
Реклама в видео по запросу на ТВ уверенно растет «Цифровое телевидение» берет партнеров под контроль ­Потери подписчиков операторов платного ТВ в США растут
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне приготовились к нищете
Чек за коммуналку в пять раз превысил инфляцию
Рынку новостроек пообещали возврат в СССР27
«Северный поток-2» прошел точку невозврата213
Почему США не хотят «дожимать» российскую экономику
Видео
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
07:09
Правительство не смогло выполнить поручение Путина
Экономика
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании Экономика
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
03:57
Рынку новостроек пообещали возврат в СССР
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:38
В России резко подорожает колбаса
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение