Подсчитаны реальные затраты на «закон Яровой»

Минэкономразвития посчитало, что на исполнение закона Яровой у крупнейших интернет-компаний «Яндекс» Mail.Ru Group уйдет около 9 миллиардов рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на отзыв ведомства.

В документе уточняется, что Mail.ru Group имеет 130 миллионов активных пользователей, поэтому, чтобы обеспечить хранение их объема информации, компания должна приобрести аппаратно-программные комплексы на 5,2 миллиарда рублей. В случае с «Яндексом» эта сумма составит 3,6 миллиарда рублей.

При этом на хранение информации, по подсчетам МЭР, компании будут тратить по одному миллиарду рублей в год. В документе значится, что это один из оптимистичных сценариев, не учитывающий объемный контент, например, онлайн-трансляции.

В Минэкономразвития также уточнили, что приказ Минкомсвязи фактически обязывает интернет-компании получать лицензии на производство СОРМ, что противоречит действующему законодательству: существует прямой запрет на разработку техники для спецслужб.

В этом же документе было сказано, что выполнение закона Яровой противоречит одному из майских указов президента России Владимира Путина , который предполагает ускорение технического развития в стране.

В июле Минкомсвязи публиковала документ с подсчетами затрат Rambler Group. Тогда ведомство заявило, что компании придется потратить 10,9 миллиона разово, а затем выделять по 120 тысяч рублей ежемесячно.