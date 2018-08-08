Парк «ВТБ Лизинга» превысил 90 тыс. вагонов 

Парк железнодорожных вагонов компании «ВТБ Лизинг» за первое полугодие 2018 года увеличился до 91,6 тыс. единиц. Об этом сообщили в пресс-службе группы ВТБ, уточнив, что наибольшая часть техники приходится на полувагоны — 69%, доля вагонов-цистерн составляет 12%, хопперов — 10%, платформ — 7%. Инновационные вагоны занимают 12% в парке лизинговой компании.
«Лизинг железнодорожной техники является одним из приоритетных для нас. Доля этого сегмента в общем портфеле компании составляет 44%. За первое полугодие мы увеличили наш парк почти на 10%. При покупке новой техники мы отталкиваемся прежде всего от потребностей наших клиентов. Мы сотрудничаем с крупными заводами, которые подтвердили свою репутацию на рынке», — прокомментировал генеральный директор «ВТБ Лизинга» Дмитрий Ивантер.