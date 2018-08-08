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«Роснефть» и «Интерфакс» договорились о внесудебном урегулировании иска судоверфи «Звезда» к новостному агентству
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«Роснефть» и «Интерфакс» договорились о внесудебном урегулировании иска судоверфи «Звезда» к новостному агентству 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Вести Экономика
Фото: Пресс-служба ПАО «НК „Роснефть“
Москва, 8 августа — „Вести. Экономика“. Дальневосточный завод „Звезда“ согласился отозвать судебный иск к »Интерфаксу" после устранения нарушений, допущенных новостным агентством при публикации непроверенных материалов, которые угрожали деловой репутации российской судоверфи.
Об этом сообщили в компании «Роснефть», входящей в консорциум компаний (наряду с АО «Газпромбанк» и АО «Роснефтегаз»), реализующих строительство судостроительного завода. Как отмечается, в агентстве «Интерфакс» признали нарушение собственных правил при публикации непроверенного материала о хищениях на предприятии.
"Компания «Роснефть» и информационное агентство «Интерфакс» достигли договоренности о внесудебном урегулировании исковых требований АО «ДВЗ „Звезда“ к агентству „Интерфакс“, касающихся публикации информационного материала о строительстве судостроительного завода „Звезда“ (проект реализуется „Роснефтью“ в составе консорциума НК „Роснефть“, АО „Газпромбанк“ и АО „Роснефтегаз“).
27 июня 2018 года на новостной ленте „Интерфакса“ было опубликовано сообщение о хищениях при строительстве судоверфи „Звезда“. Данные нарушения были выявлены более четырёх лет назад, до момента вступления участников консорциума в капитал ДЦСС. „Роснефть“ и ДВЗ „Звезда“ посчитали, что опубликованный материал наносит ущерб деловой репутации АО ДВЗ „Звезда“, поскольку из информационного сообщения явно не следовало, что описанные события произошли при прежних владельцах судоверфи. В связи с чем, в Арбитражный суд г. Москвы ДВЗ „Звезда“ был направлен иск о защите деловой репутации. Компания „Роснефть“ поддержала претензии судоверфи.
По итогам внутренней проверки агентство „Интерфакс“ установило, что при подготовке новостного материала было допущено нарушение информационного стандарта группы „Интерфакс“. В частности, корреспондент не обратился в пресс-службы ДВЗ „Звезда“ и НК „Роснефть“ за комментарием, лишив, таким образом, компании возможности оперативно высказать свою позицию по данному вопросу.
Агентство „Интерфакс“ самостоятельно предприняло действия, направленные на исправление допущенных нарушений, и принесло извинения руководству ДВЗ „Звезда“ и НК „Роснефть“ за некорректную подачу материала. Меры, предпринятые „Интерфаксом“, были признаны исчерпывающими, и извинения приняты.
ДВЗ „Звезда“ считает, что оснований для дальнейшего судебного разбирательства нет, и предпримет действия по отзыву судебного иска».
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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