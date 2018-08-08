Герхарду Шредеру достался целый этаж в здании «Башнефти» в Москве

РБК со ссылкой на свои источники пишет, что около месяца назад в здании «Башнефти» на 1-й Тверской-Ямской улице в Тверском районе ЦАО Москвы закончили ремонт на восьмом этаже. Весь этаж отвели Герхарду Шредеру, который будет здесь жить и работать во время визитов в Москву.

В рабочей зоне восьмого этажа располагается кабинет и приёмная, а о жилой зоне известно лишь то, что там установили джакузи. «На этаже белые стены, светлый мраморный пол, мебель в серебристо-черных цветах с ненавязчивой символикой „Роснефти“, — рассказал собеседник агентства.

Собеседник РБК сказал, что „Роснефть“ выделила Шредеру целый этаж, потому что это дешевле, чем снимать квартиру, и надёжнее с точки зрения конфиденциальности переговоров.

Представители „Роснефти“ и экс-канцлера Германии не прокомментировали эту информацию.

Напомним, Герхард Шредер возглавил совет директоров „Роснефти“ в сентябре 2017 года. По словам главного исполнительного директора „Роснефти“ Игоря Сечина, Шредер поможет развитию международного бизнеса компании, наращиванию её присутствия в Европе и „выстраиванию конструктивных отношений с западными партнерами“.

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