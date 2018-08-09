Ростех рассчитывает на сохранение основных параметров сделки по «Тракторным заводам»

"Мы пока не видели протокол и не обладаем исчерпывающей информацией о принятых решениях. Но, безусловно, рассчитываем, что решения ВЭБ будут способствовать комфортному выходу из кризисной ситуации и принципиально не изменят суть сделки. Ростех и ВЭБ заинтересованы в сохранении социальной стабильности и экономическом оздоровлении КТЗ ", — сказал он.

Представитель госкорпорации отметил, что в рамках этой стратегии Ростех реализует сейчас антикризисные меры за счет собственных ресурсов в соответствии поручением правительства. «Частный инвестор — холдинг „Транспортные компоненты“ — в рамках существующих договоренностей также фактически уже привлечен к финансированию предприятий КТЗ», — добавил он.