Ростех рассчитывает на сохранение основных параметров сделки по «Тракторным заводам» 

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Ростех рассчитывает, что принятое в четверг решение набсовета Внешэкономбанка по ситуации с концерном «Тракторные заводы» принципиально не изменит уже существующие договоренности о финансовом оздоровлении и дальнейшем развитии актива. Об этом сообщил ТАСС представитель Ростеха.
"Мы пока не видели протокол и не обладаем исчерпывающей информацией о принятых решениях. Но, безусловно, рассчитываем, что решения ВЭБ будут способствовать комфортному выходу из кризисной ситуации и принципиально не изменят суть сделки. Ростех и ВЭБ заинтересованы в сохранении социальной стабильности и экономическом оздоровлении КТЗ", — сказал он.
Представитель госкорпорации отметил, что в рамках этой стратегии Ростех реализует сейчас антикризисные меры за счет собственных ресурсов в соответствии поручением правительства. «Частный инвестор — холдинг „Транспортные компоненты“ — в рамках существующих договоренностей также фактически уже привлечен к финансированию предприятий КТЗ», — добавил он.