UCP продала долю в «Стройгазконсалтинге» 

Инвестиционная группа UCP продала долю в компании «Стройгазконсалтинг», сообщила управляющий директор по коммуникациям UCP Ирина Ланина.
Ланина не уточнила, кому был продана доля в «Стройгазконсалтинге».
«Мы вполне довольны нашей инвестицией. С момента нашего вхождения в капитал СГК компании удалось возобновить сотрудничество с крупнейшими заказчиками и улучшить собственное финансовое положение… Уверены, что у СГК есть хороший задел на будущее, желаем компании новых достижений и успехов», — добавила она.
UCP принадлежали 50% «Стройгазконсалтинга».
Ранее о продаже UCP доли в «Стройгазконсалтинге» сообщила газета «Ведомости».
Инвестиционная группа UCP была создана в 2006 году Ильей Щербовичем и его партнерами в качестве платформы по управлению активами самих партнеров UCP и соинвесторов. UCP инвестирует в широкий спектр отраслей, таких как производство потребительских товаров, розничная торговля, финансовые услуги и инфраструктура, ИТ, металлургия, производство высокотехнологичных материалов, машиностроение, добыча нефти и газа, нефтехимия.