UCP продала долю в «Стройгазконсалтинге»

Ланина не уточнила, кому был продана доля в «Стройгазконсалтинге».

«Мы вполне довольны нашей инвестицией. С момента нашего вхождения в капитал СГК компании удалось возобновить сотрудничество с крупнейшими заказчиками и улучшить собственное финансовое положение… Уверены, что у СГК есть хороший задел на будущее, желаем компании новых достижений и успехов», — добавила она.

UCP принадлежали 50% «Стройгазконсалтинга».

Ранее о продаже UCP доли в «Стройгазконсалтинге» сообщила газета «Ведомости»