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Офисы банка «Траст» перейдут под бренд «Открытие»
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Все отделения банка «Траст» перейдут под бренд «Открытие» до октября 

Rambler News Service 49 минут назад
Фото: РИА Новости
К 5 октября 32 отделения банка «Траст» в 23 городах будут трансформированы и начнут работать под брендом «Открытие», сообщили в пресс-службе «Открытия». Переформатированы будут все отделения банка «Траст», подчеркнули RNS в пресс-службе.
«Банк "Открытие" начал трансформацию региональных отделений банка "Траст", на базе которого в июле 2018 года создан банк непрофильных активов. В течение трех месяцев 32 отделения банка «Траст» в 23 городах будут переформатированы и продолжат работу под брендом "Открытие”», — говорится в сообщении.
На данный момент реорганизовано московское отделение на Кутузовском проспекте, а также отделения банка в Подольске, Туле, Липецке и Твери. Отмечается, что все обязательства и требования банка «Траст» перед клиентами сохранены и выполняются в полном объеме.
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