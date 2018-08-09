ВТБ анонсировал покупку нескольких банков

ВТБ находится в процессе переговоров о покупке нескольких банков, включая «Возрождение», сообщил журналистам глава финдепартамента ВТБ Дмитрий Пьянов.
«Мы действительно находимся сейчас в данном моменте в переговорах по приобретению некоторых банковских организаций, тем не менее по состоянию на настоящий момент эти переговоры не завершились подписанием юридически значимых документов и поэтому нет оснований даже для раскрытия этих событий как событий после отчетной даты», — сказал он.
Пьянов уточнил, что «речь идет не только о переговорах о покупке банка „Возрождение“».