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ВТБ анонсировал покупку нескольких банков
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ВТБ может купить несколько банков, включая «Возрождение» 

Rambler News Service 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
ВТБ находится в процессе переговоров о покупке нескольких банков, включая «Возрождение», сообщил журналистам глава финдепартамента ВТБ Дмитрий Пьянов.
«Мы действительно находимся сейчас в данном моменте в переговорах по приобретению некоторых банковских организаций, тем не менее по состоянию на настоящий момент эти переговоры не завершились подписанием юридически значимых документов и поэтому нет оснований даже для раскрытия этих событий как событий после отчетной даты», — сказал он.
Пьянов уточнил, что «речь идет не только о переговорах о покупке банка „Возрождение“».
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