«Росатом» перевел энергосбытовой бизнес под управление «дочки» по возобновляемой энрегетике

«Росатом» перевел компанию «Атомэнергопромсбыт» (энергосбытовая компания госкорпорации) под управление дочерней компании «НоваВинд», консолидирующей деятельность в сфере возобновляемой энергетики. Об этом говорится в сообщении компании «Техснабэкспорт» , дочерней компании «Росатома», в которую ранее входил «Атомэнергопромсбыт».

«Госкорпорацией «Росатом» в рамках развития новых продуктовых направлений, в том числе в области использования возобновляемых источников энергии, принято решение о целесообразности включения АО «Атомэнергопромсбыт» в контур управления АО «НоваВинд»», — говорится в сообщении.

Переход права собственности на акции «Атомэнергопромсбыта» от «Техснабэкспорта» к «НоваВинд» был зарегистрирован 6 августа 2018 года.

«Атомэнергопромсбыт» — энергосбытовая компания госкорпорации «Росатом».

«НоваВинд» — компания госкорпорации «Росатом», объединяет отраслевые активы в области ветроэнергетики.