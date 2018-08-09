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«Росатом» перевел энергосбытовой бизнес под управление «дочки» по возобновляемой энрегетике
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«Росатом» перевел энергосбытовой бизнес под управление «дочки» по возобновляемой энрегетике 

Rambler News Service 17 минут назад
«Росатом» перевел компанию «Атомэнергопромсбыт» (энергосбытовая компания госкорпорации) под управление дочерней компании «НоваВинд», консолидирующей деятельность в сфере возобновляемой энергетики. Об этом говорится в сообщении компании «Техснабэкспорт», дочерней компании «Росатома», в которую ранее входил «Атомэнергопромсбыт».
«Госкорпорацией «Росатом» в рамках развития новых продуктовых направлений, в том числе в области использования возобновляемых источников энергии, принято решение о целесообразности включения АО «Атомэнергопромсбыт» в контур управления АО «НоваВинд»», — говорится в сообщении.
Переход права собственности на акции «Атомэнергопромсбыта» от «Техснабэкспорта» к «НоваВинд» был зарегистрирован 6 августа 2018 года.
«Атомэнергопромсбыт» — энергосбытовая компания госкорпорации «Росатом».
«НоваВинд» — компания госкорпорации «Росатом», объединяет отраслевые активы в области ветроэнергетики.
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