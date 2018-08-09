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Правительство разрешило «Роснефти» передать Северо-Комсомольское месторождение СП с Equinor
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Правительство разрешило «Роснефти» передать Северо-Комсомольское месторождение СП с Equinor 

Rambler News Service 1 час назад
Правительство РФ разрешило «Роснефти» передать лицензию на Северо-Комсомольское месторождение в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) совместному предприятию с норвежской энергетической компанией Equinor (ранее — Statoil). Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
«Разрешить переход к обществу с ограниченной ответственностью «Севкомнефтегаз» права пользования Северо-Комсомольским участком недр федерального значения, расположенным на территории Пуровского и Надымского районов Ямало-Ненецкого автономного округа», — говорится в документе.
Как сообщалось ранее, в сентябре 2017 года дочернее предприятие «Роснефти» — «РН-Разведка и Добыча» — [подписало] (https://rns.online/energy/Statoil-poluchit-3333-v-Sevkomneftegaze—2017-09-07/) акционерное и операционное соглашения с компанией Statoil Russia AS, согласно которому Statoil получит 33,33% в компании «Севкомнефтегаз», на базе которого компаниями будет осуществляться совместная разработка Северо-Комсомольского месторождения.
Документы были подписаны в развитие договоренностей о сотрудничестве в рамках Северо-Комсомольского месторождения, достигнутых «Роснефтью» и Statoil в 2013 году.
Северо-Комсомольское нефтегазоконденсатное месторождение расположено на территории Пуровского и Надымского районов Ямало-Ненецкого автономного округа. Площадь лицензионного участка — 1368,91 кв. км. На начало 2017 года остаточные извлекаемые запасы нефти и конденсата (АВ1В2) составляли 203 млн тонн, газа — 179 млрд кубометров.
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