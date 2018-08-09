Слияние и поглощение: Rozetka покупает Prom.ua

Об этом сообщает владелец Rozetka Владислав Чечеткин

«Вот вам секретик. Rozetka и EVO планируют объединение. Интернет-супермаркет Rozetka и группа компаний EVO планируют объединиться, чтобы совместно выстроить экосистему для покупателей и продавцов и создать больше возможностей для украинских предпринимателей на своих платформах. В результате планируемой сделки Rozetka выкупит долю Naspers в группе компаний EVO. Доля основателей EVO трансформируется в долю в объединенной компании. Все существующие проекты продолжат свою работу, а операционное управление бизнесами останется неизменным», — написал он в Facebook.

По его словам, объединенная компания будет развивать направление маркетплейсов, что позволит малым и средним украинским предпринимателям продавать товары через сайты объединенной компании.

«Направление Маркетплейс у Розетки развивается наиболее динамично. Уже сейчас существенную долю продаж обеспечивает «длинный хвост» товаров, доставляемых третьими продавцами», — отметил Чечеткин.

Закрытие сделки произойдет после разрешения Антимонопольного комитета на концентрацию в Украине. Группа компаний EVO была основана на базе Prom.ua. Сейчас в рамках EVO развиваются не только Prom.ua, но также Satu.kz, Deal.by, Bigl.ua, Zakupki.Prom.ua, Crafta.ua, Kabanchik.ua, «Вчасно», Shafa.ua.