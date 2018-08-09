S&P подтвердило рейтинги ГТЛК с «позитивным» прогнозом

Рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги Государственной Транспортной Лизинговой Компании на уровне «ВВ-/В». Прогноз по рейтингам — «позитивный».

Как поясняется в релизе S&P, подтверждение рейтингов обусловлено мнением аналитиков о значимости ГТЛК как инструмента реализации государственной политики в модернизации и развитии транспортной отрасли, а также умеренной, по оценкам агентства, вероятностью получения компанией экстраординарной поддержки со стороны государства в стрессовой финансовой ситуации. Эти факторы, а также сильные характеристики кредитоспособности единственного акционера ГТЛК — правительства Российской Федерации — компенсируют ослабление капитализации компании.

«Бизнес-позиция ГТЛК поддерживается ролью компании в реализации государственной политики, а также стабильностью рыночной доли и бизнес-модели, что обусловлено участием компании в реализации государственных проектов… ГТЛК играет уникальную роль в реализации государственной программы импортозамещения в области развития транспортной отрасли, в частности в рамках проекта поддержки операционного лизинга самолетов Sukhoi Superjet 100», — отмечают в рейтинговом агентстве. Кроме того, компания принимает участие в реализации госпрограмм некоммерческого лизинга в ключевых сегментах транспортной отрасли, таких как повышение энергоэффективности транспортных средств, развитие лизинга водного транспорта и развитие транспортно-логистической инфраструктуры.

Эксперты напоминают, что в результате возрастающей роли ГТЛК в реализации государственной политики лизинговый портфель компании увеличился более чем в три раза по сравнению с 2014 годом и в настоящее время ГТЛК занимает первое место в России по размеру совокупного лизингового портфеля и объему новых сделок.

В то же время аналитики отмечают, что темпы роста активов ГТЛК, взвешенных с учетом рисков, опережали темпы генерирования капитала. В результате коэффициент капитала, скорректированного с учетом рисков, снизился до 8,6% по состоянию на конец 2017 года с 11,06% годом ранее. Вместе с тем прибыльность не является основной целью компании.

Из-за ослабления капитализации ГТЛК ее оценка характеристик собственной кредитоспособности понижена с «b+» до «b». Но рейтинг включает две дополнительные ступени ввиду умеренно высокой вероятности господдержки. «Позитивный» прогноз по рейтингам ГТЛК отражает мнение агентства о возможном повышении ее значимости в рамках осуществления государственной политики, усилении связей компании с российским правительством и, как следствие, более высокой вероятности получения господдержки.

В числе прочего в релизе S&P отмечается, что концентрация деятельности компании на отдельных контрагентах и отраслях выше, чем у других лизинговых компаний, но качество активов лучше.