Прохоров увеличил долю в «Квадре» до 79,6%

Российский предприниматель Михаил Прохоров увеличил долю в энергетической компании «Квадра» в косвенном распоряжении с 24,75% до 79,56%, говорится в материалах компании.

«Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента, которым имело право распоряжаться лицо до наступления соответствующего основания: 491 893 966 817; доля голосов в процентах: 24,75%. Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента, которым получило право распоряжаться лицо после наступления соответствующего основания: 1 581 405 021 033; доля голосов в процентах: 79,56%», — отмечает «Квадра».

Как поясняет компания, Прохоров владеет «Квадрой» через шесть компаний: Onexim Group Limited, «Группа Онэксим», «Бизнесинформ», Onexim Holdings Limited, «Интерконсенто» и СК «Согласие»

Дата изменения доли — 31 июля 2018 года.

В сообщении отмечается, что «общее количество голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента, не соответствует общему числу размещенных обыкновенных акций эмитента» из-за неначисления дивидендов по привилегированным акциям. В таких случаях привилегированные акции становятся голосующими. С учетом этого фактора доля голосующих акций "Квадры" в распоряжении Прохорова составляет 82,69%.