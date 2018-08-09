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Прохоров увеличил долю в «Квадре» до 79,6%
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Прохоров увеличил долю в «Квадре» до 79,6% 

Rambler News Service 49 минут назад
Фото: РИА Новости
Российский предприниматель Михаил Прохоров увеличил долю в энергетической компании «Квадра» в косвенном распоряжении с 24,75% до 79,56%, говорится в материалах компании.
«Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента, которым имело право распоряжаться лицо до наступления соответствующего основания: 491 893 966 817; доля голосов в процентах: 24,75%. Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента, которым получило право распоряжаться лицо после наступления соответствующего основания: 1 581 405 021 033; доля голосов в процентах: 79,56%», — отмечает «Квадра».
Как поясняет компания, Прохоров владеет «Квадрой» через шесть компаний: Onexim Group Limited, «Группа Онэксим», «Бизнесинформ», Onexim Holdings Limited, «Интерконсенто» и СК «Согласие»
Дата изменения доли — 31 июля 2018 года.
В сообщении отмечается, что «общее количество голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента, не соответствует общему числу размещенных обыкновенных акций эмитента» из-за неначисления дивидендов по привилегированным акциям. В таких случаях привилегированные акции становятся голосующими. С учетом этого фактора доля голосующих акций "Квадры" в распоряжении Прохорова составляет 82,69%.
«Доля участия лица, контролирующего эмитента, в уставном капитале эмитента: 79,56%, доля принадлежащих лицу, контролирующему эмитента, обыкновенных акций такого эмитента: 82,69%», — отмечается в сообщении «Квадры».
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