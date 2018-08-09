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Назван покупатель самого дорогого бриллианта «Алросы»
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Стал известен покупатель самого дорогого бриллианта у «Алросы» 

Ведомости 28 минут назад
Фото: Пресс-служба компании "АЛРОСА"
Ювелирный дом Mouawad Group сообщил, что 2 августа купил круглый бриллиант «Династия» в 51,38 карата. Стоимость бриллианта вместе с коллекцией камней составила $10 млн, пишут ювелирный дом и крупнейший в мире производитель алмазов «Алроса».
«Алроса» сообщила, что провела 2 августа 2018 г. аукцион бриллианта «Династия» на собственной электронной торговой площадке. Сколько стоил сам камень «Династия», а сколько — одноименная коллекция, в которую он входил, представитель «Алросы» говорить отказался. Представитель Mouawad Group пока не ответил «Ведомостям».
Mouawad Group — ювелирный торговый дом, который представлен в Женеве и Дубае, владеет им уже четвертое поколение потомков основателя Девида Моуавада. Его праправнуки Фред и Паскаль (их слова приводятся в сообщении) заявили, что горды важным преобретением: «Нас привлекло в камне „Династия“ не только прозрачность его происхождения, но и также то, что это один из самых ценных и самых крупных бриллиантов, когда-либо проданный „Алросой“.
За годы работы Mouawad приобретал в коллекцию такие камни, как Jubilee (245,35 карата) The Queen of Holland (135,92 карата) и Taylor Burton (69,42 карата).
Главный бриллиант „Династия“ имеет огранку Triple Exсellent (самое высокое качество огранки), он традиционной круглой формы с 57 гранями. Это самый чистый и дорогой бриллиант, когда-либо ограненный в России, вершина мастерства русских огранщиков, писала „Алроса“ в сообщении в прошлую пятницу.
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