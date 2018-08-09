Концерн «Тракторные заводы» перейдет Ростеху 

ГОРКИ, 9 августа. /ТАСС/. Долг Концерна «Тракторные заводы» (КТЗ) перед ВЭБ оценен по рыночной стоимости, КТЗ и его долг будет передан в госкорпорацию «Ростех». Об этом сообщил глава Внешэкономбанка Игорь Шувалов журналистам по итогам заседания наблюдательного совета, где обсуждались, в том числе, вопросы прекращения участия в непрофильных активах.
"Сегодня [9 августа] принято ключевое решение. Долг КТЗ перед Внешэкономбанком оценен по рынку. Таким образом, законно появляется дисконт, и по соответствующей стоимости этот долг совокупный передается Ростеху", — сказал он.
Шувалов отметил, что в дальнейшем Ростех определит частного инвестора на гражданские активы КТЗ, а военным подразделением, участвующим в обеспечении гособоронзаказа, будет управлять сам.