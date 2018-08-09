Моногородам Кузбасса потребуется 2 млрд руб на создание инфраструктуры для инвестпроектов

ТАСС , 9 августа. Заявки от монотерриторий Кемеровской области в Фонд развития моногородов на создание инженерной инфраструктуры для реализации инвестпроектов составят около 2 млрд рублей в 2018-2019 году, сообщила в четверг журналистам в Новокузнецке зампредседателя Внешэкономбанка (ВЭБ) Ирина Макиева

"Заявка от моногородов Кузбасса [в Фонд развития моногородов] на инженерную инфраструктуру на 2018-2019 годы — порядка 2 млрд рублей", — сказал она.

Макиева отметила, что в четверг прошла встреча с представителями около 10 компаний, которые планируют реализовать проекты в 5 из 24 моногородах региона. С инициаторами обсуждались, в том числе сроки реализации проектов, объем инвестиций, их источник и необходимая инфраструктура.

По ее данным, первые заявки на инженерную инфраструктуру ожидаются уже в сентябре-октябре. «Мы под это внутри фонда должны забронировать некий ресурс для того, чтобы после разработки документации эта заявка была подхвачена и финансовые решения были приняты», — отметила Макиева.