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Моногородам Кузбасса потребуется 2 млрд руб на создание инфраструктуры для инвестпроектов
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Моногородам Кузбасса потребуется 2 млрд руб на создание инфраструктуры для инвестпроектов 

ТАСС 50 минут назад
ТАСС, 9 августа. Заявки от монотерриторий Кемеровской области в Фонд развития моногородов на создание инженерной инфраструктуры для реализации инвестпроектов составят около 2 млрд рублей в 2018-2019 году, сообщила в четверг журналистам в Новокузнецке зампредседателя Внешэкономбанка (ВЭБ) Ирина Макиева.
"Заявка от моногородов Кузбасса [в Фонд развития моногородов] на инженерную инфраструктуру на 2018-2019 годы — порядка 2 млрд рублей", — сказал она.
Макиева отметила, что в четверг прошла встреча с представителями около 10 компаний, которые планируют реализовать проекты в 5 из 24 моногородах региона. С инициаторами обсуждались, в том числе сроки реализации проектов, объем инвестиций, их источник и необходимая инфраструктура.
По ее данным, первые заявки на инженерную инфраструктуру ожидаются уже в сентябре-октябре. «Мы под это внутри фонда должны забронировать некий ресурс для того, чтобы после разработки документации эта заявка была подхвачена и финансовые решения были приняты», — отметила Макиева.
Фонд развития моногородов учрежден в 2014 году Внешэкономбанком. 30 июля сообщалось, что Макиева была избрана гендиректором Фонда развития моногородов, сменив на этом посту Илью Кривогова. Сама Макиева пояснила, что вступит в новую должность в следующий понедельник.
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