Под Саратовом рискует обанкротится недавно открытый завод локомотивов

«Энгельсский локомотивный завод» рискует стать банкротом. Об этом сегодня, 9 августа, сообщает РИА «ФедералПресс»

Как уточняют журналисты, арбитраж Москвы полностью удовлетворил требования судящейся с заводом компании «ВЭБ-Лизинг» и постановил взыскать с предприятия 192 миллиона рублей задолженности и пеней за лизинг оборудования.

ВЭБ финансировал строительство завода по выпуску гибридных двухсистемных локомотивов в Энгельсе. Производство создавалось в рамках сотрудничества с канадской компанией Bombardier Transportation. Завод был официально открыт в 2015 году, однако долго не приступал к производству, поскольку занимался сертифицированием своей продукции», — отметили в «ФедералПресс».

В арбитражном суде Саратова между «ВЭБ-Лизинг» и «Энгельсским локомотивным заводом» споры продолжаются. В октябре прошлого года ВЭБ затребовал выплаты задолженности в размере 9,5 миллиардов рублей. В начале декабря прошлого года энгельсский завод подал иск в Арбитражный суд Саратовской области, требуя от лизинговой компании принять принадлежащие ему 82 объекта недвижимости.

На протяжении долгого времени компании откладывали производство в суде, собираясь урегулировать спор мирным путем, но на этой неделе в саратовском арбитраже отказали энгельсскому предприятию во встречном иске.

В компаниях никак не прокомментировали ситуацию с судами, однако поражение в спорах с «ВЭБ-Лизинг» при взыскании с завода 9,5 миллиардов, может означать только его банкротство.

Как журналистам подчеркнул сопредседатель общественного совета при министерстве промышленности области Сергей Лисовский , стороны еще имеют возможность договориться.

«Последнее решение суда означает, что те надежды и сроки, которые были прописаны в бизнес-планах, не могут быть реализованы», — добавил Лисовский.