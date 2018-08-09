Под Саратовом рискует обанкротится недавно открытый завод локомотивов 

«Энгельсский локомотивный завод» рискует стать банкротом. Об этом сегодня, 9 августа, сообщает РИА «ФедералПресс».
Как уточняют журналисты, арбитраж Москвы полностью удовлетворил требования судящейся с заводом компании «ВЭБ-Лизинг» и постановил взыскать с предприятия 192 миллиона рублей задолженности и пеней за лизинг оборудования.
«ВЭБ финансировал строительство завода по выпуску гибридных двухсистемных локомотивов в Энгельсе. Производство создавалось в рамках сотрудничества с канадской компанией Bombardier Transportation. Завод был официально открыт в 2015 году, однако долго не приступал к производству, поскольку занимался сертифицированием своей продукции», — отметили в «ФедералПресс».
В арбитражном суде Саратова между «ВЭБ-Лизинг» и «Энгельсским локомотивным заводом» споры продолжаются. В октябре прошлого года ВЭБ затребовал выплаты задолженности в размере 9,5 миллиардов рублей. В начале декабря прошлого года энгельсский завод подал иск в Арбитражный суд Саратовской области, требуя от лизинговой компании принять принадлежащие ему 82 объекта недвижимости.
На протяжении долгого времени компании откладывали производство в суде, собираясь урегулировать спор мирным путем, но на этой неделе в саратовском арбитраже отказали энгельсскому предприятию во встречном иске.
В компаниях никак не прокомментировали ситуацию с судами, однако поражение в спорах с «ВЭБ-Лизинг» при взыскании с завода 9,5 миллиардов, может означать только его банкротство.
Как журналистам подчеркнул сопредседатель общественного совета при министерстве промышленности области Сергей Лисовский, стороны еще имеют возможность договориться.
«Последнее решение суда означает, что те надежды и сроки, которые были прописаны в бизнес-планах, не могут быть реализованы», — добавил Лисовский.
Напомним, строительство завода в Энгельсе былозавершенов 2015 году. По данным из ЕГРЮЛ, в качестве его основных учредителей выступают три офшорные компании. В списке владельцев бизнес-проекта значатся «Вэб-лизинг Эуроп С. А. Р. Л» (Люксембург), «Рафелар Холдинг Лимитед» (Кипр) и «Волкам Трейдинг ЛТД» (Кипр). Размер доли каждого из них составляет соответственно 14,9%, 34,99% и 50,1%. Сертификат на производство техники предприятиеполучилов конце 2016 года. Тогдашний генеральный директор ООО «ПЛК» Александр Стрелюхин (сейчас является главой Энгельсского района — прим. ред.) заверил, что серийное производство локомотивов завод планирует начать в 2017 году. В мае того же года о заводеупомянулполпред президента в ПФО Михаил Бабич, который отметил эффективность саратовских предприятий «в чистом поле».