Минпромторг предложил компаниям самим подумать над способом изъятия сверхдоходов

Представителям металлургической, горнодобывающей и химической отраслей предложено самим разработать наименее болезненные способы изъятия сверхдоходов. Такое предложение поступило бизнесу на совещании в Минпромторге в пятницу, сообщили «Интерфаксу» несколько источников. Совещание провел замминистра Виктор Евтухов , оно было посвящено налоговым инициативам помощника президента РФ Андрея Белоусова , который ранее предложил повысить финансовую нагрузку на несырьевые компании.

Бизнес высказался против такой идеи дополнительных изъятий. В Минпромторге считают, что несмотря на жалобы, предложение по допдоходам должно быть исполнено.

По словам одного из источников — компаниям предложили подумать, как реализовать эту инициативу справедливым и наименее безболезненным способом.

Следующее совещание по этой проблеме состоится во вторник, 14 августа.