Минпромторг предложил компаниям самим подумать над способом изъятия сверхдоходов 

Представителям металлургической, горнодобывающей и химической отраслей предложено самим разработать наименее болезненные способы изъятия сверхдоходов. Такое предложение поступило бизнесу на совещании в Минпромторге в пятницу, сообщили «Интерфаксу» несколько источников. Совещание провел замминистра Виктор Евтухов, оно было посвящено налоговым инициативам помощника президента РФ Андрея Белоусова, который ранее предложил повысить финансовую нагрузку на несырьевые компании.
Бизнес высказался против такой идеи дополнительных изъятий. В Минпромторге считают, что несмотря на жалобы, предложение по допдоходам должно быть исполнено.
По словам одного из источников — компаниям предложили подумать, как реализовать эту инициативу справедливым и наименее безболезненным способом.
Следующее совещание по этой проблеме состоится во вторник, 14 августа.
Помощник президента Андрей Белоусов предложил увеличить налоги для металлургических, химических предприятий и производителей удобрений. Он полагает, что металлурги платят более низкие налоги, чем нефтегазовый сектор. Повышение налогов, по мнению Белоусова, может принести в бюджет 500 млрд рублей ($7,5 млрд). Согласно инициативе, основная нагрузка в случае повышения налогов ляжет на «Норникель», АК «АЛРОСА» и «СИБУР».