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Угольный разрез в Приморье попал в тяжелую ситуацию
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Угольный разрез в Приморье попал в тяжелую ситуацию 

Konkurent.ru 49 минут назад
Фото: Konkurent.ru
ООО «Разрез Полтавский» в Октябрьском районе Приморья может стать банкротом. Соответствующий иск в арбитражный суд подало ООО «ДВ Логистик», сообщает KONKURENT.RU.
Обща сумма задолженности «Разрез Полтавский» составляет 11,5 млн руб. По информации картотеки арбитражных дел, между компаниями в последнее время идут судебные разбирательства по поводу возникновения миллионных долгов.
Компания «Разрез Полтавский» стала резидентом свободного порта Владивосток в июле 2016 г. Первый год работы инвестор завершил с убытками: необходимо было выстроить технологический процесс, закупить новую технику для добычи угля, говорил в одном из интервью финансовый директор ООО «Разрез Полтавский» Дмитрий Грицай. «Полная стоимость реализации проекта — 79,7 млн руб., из них освоено уже около 90%. Долгов у нас нет», — подчеркивал финансовый директор.
В 2018 г. ООО «Разрез Полтавский» планировал получить 150 тыс. тонн угля, с постепенным увеличением объемов добычи до 200 тыс. тонн в год. Запасы на месторождении оцениваются в 1,5 млн тонн.
Согласно ЕГРЮЛ, учредителями ООО «Разрез Полтавский» являются Микола Сашкин (51%) и Павел Мель (49%).
Ранее питерское ООО «Морстройтехнология» подало в арбитражный суд Приморского края заявление о банкротстве ООО «Новый угольный терминал» (НУТ), резидента свободного порта Владивосток. Другой участник налогового режима — ООО «Дальневосточная производственная компания» — находится в процедуре банкротства с 2017 г.
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