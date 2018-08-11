На проведение сезонных работ на Алтае РСХб направил более 2 млрд рублей

За семь месяцев текущего года Алтайский региональный филиал Россельхозбанка предоставил аграриям региона на проведение сезонных работ (СПР) более 2 млрд рублей, что на 27% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

Большую часть кредитных средств предприниматели оформили по льготной ставке в соответствии с Государственной программой льготного кредитования АПК. Кредитные средства позволили предприятиям оперативно осуществлять закупку семян, средств защиты растений, приобретать минеральные удобрения, горюче-смазочные материалы и решать другие текущие задачи.

«В 2018 году мы полностью справились с задачей финансирования посевной, и сейчас активно кредитуем на уборочные работы. Можем с полной уверенностью сказать, что Россельхозбанк готов обеспечить в текущем сезоне необходимые темпы и объемы финансирования данного направления, что позволит успешно завершить нашим сельхозпроизводителям аграрный год», — отметил директор Алтайского регионального филиала Владимир Богданов

АО «Россельхозбанк» — основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.