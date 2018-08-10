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Кузбасский завод «Русала» работает в штатном режиме
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Кузбасский завод «Русала» работает в штатном режиме 

РИА Новости 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
КЕМЕРОВО, 10 авг — РИА Новости. Власти Кемеровской области не получали официальной информации о снижении мощностей или возможном изменении работы расположенного в Новокузнецке завода компании «Русал», сообщили РИА Новости в администрации региона.
В среду источники, близкие к «Русалу», заявили РИА Новости, что алюминиевый гигант в случае сохранения санкций США может уже в сентябре начать консервацию большей части своих производственных мощностей.
"Официально о каких-либо возможных изменениях в работе Новокузнецкого завода «Русала» никто не информировал. На сегодняшний день никаких сокращений на предприятии нет, люди и сам завод как работали, так и продолжают работать. Это точно", — сказал представитель областной администрации.
На территории Кемеровской области «Русалу» принадлежит Новокузнецкий алюминиевый завод (НкАЗ), первую продукцию на котором получили в 1943 году. В последнее время объём производства на НкАЗе составляет порядка 210-215 тысяч тонн алюминия.
США в начале апреля в числе прочих российских бизнесменов внесли в так называемый «черный список» (SDN-лист) Олега Дерипаску и подконтрольные ему En+ Group и «Русал». Это означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан, включая любые операции с долговыми и долевыми инструментами. На завершение действующих контрактов и прекращение взаимодействия с компаниями в рамках санкций дается время до 23 октября.
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