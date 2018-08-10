Кузбасский завод «Русала» работает в штатном режиме

КЕМЕРОВО, 10 авг — РИА Новости . Власти Кемеровской области не получали официальной информации о снижении мощностей или возможном изменении работы расположенного в Новокузнецке завода компании «Русал» , сообщили РИА Новости в администрации региона.

В среду источники, близкие к «Русалу», заявили РИА Новости, что алюминиевый гигант в случае сохранения санкций США может уже в сентябре начать консервацию большей части своих производственных мощностей.

"Официально о каких-либо возможных изменениях в работе Новокузнецкого завода «Русала» никто не информировал. На сегодняшний день никаких сокращений на предприятии нет, люди и сам завод как работали, так и продолжают работать. Это точно", — сказал представитель областной администрации.

На территории Кемеровской области «Русалу» принадлежит Новокузнецкий алюминиевый завод (НкАЗ), первую продукцию на котором получили в 1943 году. В последнее время объём производства на НкАЗе составляет порядка 210-215 тысяч тонн алюминия.