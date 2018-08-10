Вице-премьер Трутнев вновь возглавил совет директоров «Русгидро»

«Избрать председателем совета директоров ПАО «Русгидро» Трутнева Юрия Петровича», — говорится в сообщении.

Заместителем председателя совета директоров избран глава компании «РТ-Капитал» Сергей Иванов

Как сообщалось ранее, в конце июня текущего года акционеры «Русгидро» [избрали] (https://rns.online/energy/Glava-Rossetei-Livinskii-i-zamglavi-MER-Rasstrigin-voshli-v-sovet-direktorov-Rusgidro-2018-06-27/) новый состав совета директоров из 13 человек.