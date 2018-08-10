Вице-премьер Трутнев вновь возглавил совет директоров «Русгидро» 

Совет директоров «Русгидро» вновь избрал своим председателем вице-премьера РФ Юрия Трутнева, говорится в сообщении компании.
«Избрать председателем совета директоров ПАО «Русгидро» Трутнева Юрия Петровича», — говорится в сообщении.
Заместителем председателя совета директоров избран глава компании «РТ-Капитал» Сергей Иванов.
Как сообщалось ранее, в конце июня текущего года акционеры «Русгидро» [избрали] (https://rns.online/energy/Glava-Rossetei-Livinskii-i-zamglavi-MER-Rasstrigin-voshli-v-sovet-direktorov-Rusgidro-2018-06-27/) новый состав совета директоров из 13 человек.
Новыми членами совета директоров стали глава «Россетей» Павел Ливинский и заместитель министра экономического развития РФ Михаил Расстригин. Они сменили в совете директоров главу «Почты России» Николая Подгузова и главу Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона Алексея Чекункова.
В совет директоров компании входят: председатель правления — генеральный директор «Русгидро» Николай Шульгинов, вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, заместитель министра энергетики России Вячеслав Кравченко, глава «Россетей» Павел Ливинский, заместитель министра экономического развития РФ Михаил Расстригин, президент компании «Полюс» Павел Грачев, генеральный директор компании «Альтера Капитал» Вячеслав Пивоваров, старший вице-президент ВТБ Сергей Шишин, вице-президент по энергетике, локализации и инновациям «Роснефти», глава «Башнефти» Андрей Шишкин, глава компании «РТ-Капитал» Сергей Иванов, глава «Совета рынка» Максим Быстров, ректор Национального исследовательского университета МЭИ Николай Рогалев и директор направления «Новый бизнес» Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Артем Аветисян.