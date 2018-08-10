«Если поезда в Россию отменят, случится коллапс»

На Украине продолжают обсуждать отмену железнодорожного сообщения с Россией. Украинский ж/д оператор заявил, что готов разорвать его в случае, если Киев примет такое решение. При этом только направление Москва-Киев за 2017 год принесло компании 150 млн гривен. В Верховной раде считают, что прекращение сообщения разрушит и без того слабую экономику Украины, поскольку их согражданам станет сложнее выезжать на заработки в Россию.

Украинские железные дороги » готовы прекратить сообщение с Россией, если киевские власти примут такое решение. Об этом пресс-служба компании заявила украинскому интернет-изданию «Сегодня».

Накануне глава Министерства инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил, что в стране обсуждают закрытие железнодорожного сообщения с Россией. Эту тему Омелян поднимал еще в конце 2017 года. Тогда он заверил, что убытки от прекращения движения российских поездов через украинскую территорию составят одну гривну.

Железнодорожный оператор Украины в свою очередь отметил, что поезд Киев — Москва стал самым прибыльным направлением за 2017 год — он принес компании 150 млн гривен прибыли. Тем не менее, поезда дальнего следования в целом обернулись для компании только убытками — за прошлый год «Укрзализныця» потеряла более 3,5 млрд гривен.

С каждым годом, добавили в компании, сокращается число украинцев, покупающих билеты в Россию. За прошлый год оператор перевез 900 тыс. человек — это в пять раз меньше показателей 2013 года. При этом число пассажиров продолжает уменьшаться — за семь месяцев текущего года билеты на поезд в Россию купили 454,1 тыс. украинцев, что на 16,4% ниже данных по аналогичному периоду 2017 года.

Между двумя странами на данный момент курсируют 13 пар поездов. После госпереворота на Украине их число значительно уменьшилось.

По мнению депутата Верховной рады от «Радикальной партии» Игоря Мосийчука , и без того слабая украинская экономика может рухнуть из-за закрытия границы с Россией. Такое положение дел ударит по гражданам Украины, работающим за границей, считает парламентарий.

«Миллионы украинцев работают на территории Российской Федерации. И если завтра границы закроют, то как людям до дома добираться — почтой, бандеролью?» — заявил Мосийчук.

С ним согласна глава украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко . Она считает, что украинская экономика держится исключительно на средствах граждан, работающих за границей и перечисляющих средства своим семьям, которые остались в стране. Политик добавила, что бюджет Украины в течение года пополнился на €5 млрд за счет средств, которые в него внесли трудовые мигранты.

«Это как раз та сила, которая держит национальную экономику на плаву. Это простые люди, которые пытаются выжить наперекор «реформам» и реально заботятся о своей семье и стране», — написала Тимошенко на своей странице в фейсбуке.

Экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник также считает, что отмена сообщения с Россией принесет миллиардные убытки экономике Украины.

«Если Россия примет в ответ зеркальные меры, то мало не покажется никому. Поэтому многие воспринимают предложение Омеляна не только как экономически невыгодное для Украины, но еще и как крайне опасное с точки зрения возможного социального взрыва», — заявил бывший парламентарий.

Он добавил, что поезд в Москву для украинцев — чуть ли не единственный способ приехать в соседнее государство на заработки.

«Для граждан Украины — это катастрофа! Они придут [к украинским властям], требуя работу. А работы-то нет. А значит, Украину ждет катастрофа и очередной социальный взрыв», — объяснил Олейник.

«Но людей жалко. Среди пассажиров много и тех украинцев, которые переехали в Россию после того, как у них на родине произошел госпереворот в 2014 году. И они ездят на Украину, чтобы навестить оставшихся там родных и близких, помочь им материально <…> Киев, закрыв этот путь, будет, как говорится, бомбить собственные города», — считает депутат.

Авиасообщение с Украиной было прекращено в октябре 2015 года, поэтому железная дорогая — чуть ли не единственный способ сообщения для украинцев, работающих на российской территории. Согласно статистике украинского МИДа , в России находятся около 3 млн жителей страны.

Как рассказал «Газете.Ru» студент одного из московских университетов Дмитрий Горькуша, который год назад переехал из Украины в российскую столицу, среди его знакомых очень популярны поезда Москва-Львов, Москва-Киев и Москва-Одесса.

«Если железнодорожное сообщение отменят, то случится коллапс, потому что каждый день тысячи украинцев едут работать в Москву», — объяснил Горькуша.

По его словам, отменяя поезда, украинские власти прежде всего навредят своему народу, а не россиянам.