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Трамп объявил бойкот Harley-Davidson
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Трамп объявил бойкот Harley-Davidson 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Американский президент Дональд Трамп рассказал, что многие байкеры намерены объявить бойкот компании Harley-Davidson, которая выводит часть производства с территории Соединенных Штатов.
«Многие владельцы Harley-Davidson планируют объявить компании бойкот, если та переместит свое производство заграницу. Прекрасно!» — написал Трамп в Twitter.
Трамп напомнил, что у Harley-Davidson есть множество конкурентов. «Действительно ужасный ход!» — отметил он, добавив, что вскоре у США «будут равные шансы на успех или лучше».
Напомним, Harley-Davidson объявил о решении вывести производство из США в связи с действиями Евросоюза в ответ на шаги Америки в торговой войне. Трамп сначала удивился решению компании, а затем пригрозил, что это станет началом конца Harley-Davidson.
Между тем Harley-Davidson позвали перенести производство в Ульяновск.
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