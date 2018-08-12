Трамп объявил бойкот Harley-Davidson

Американский президент Дональд Трамп рассказал, что многие байкеры намерены объявить бойкот компании Harley-Davidson, которая выводит часть производства с территории Соединенных Штатов.

«Многие владельцы Harley-Davidson планируют объявить компании бойкот, если та переместит свое производство заграницу. Прекрасно!» — написал Трамп в Twitter.

Many @harleydavidson owners plan to boycott the company if manufacturing moves overseas. Great! Most other companies are coming in our direction, including Harley competitors. A really bad move! U. S. will soon have a level playing field, or better. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 августа 2018 г.

Трамп напомнил, что у Harley-Davidson есть множество конкурентов. «Действительно ужасный ход!» — отметил он, добавив, что вскоре у США «будут равные шансы на успех или лучше».

Напомним, Harley-Davidson объявил о решении вывести производство из США в связи с действиями Евросоюза в ответ на шаги Америки в торговой войне. Трамп сначала удивился решению компании, а затем пригрозил, что это станет началом конца Harley-Davidson.

Между тем Harley-Davidson позвали перенести производство в Ульяновск.