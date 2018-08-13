ВЭБ решил судьбу украинской «дочки»

«Коммерсантъ» узнал о планах ВЭБа закрыть Проминвестбанк

Внешэкономбанк (ВЭБ) разорвал отношения с последним потенциальным покупателем его украинской «дочки» — Проминвестбанка бизнесменом Павлом Фуксом , поскольку Нацбанк Украины отказался согласовать сделку. Фактически госкорпорация отказалась от идеи продажи банка, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к ВЭБу и Проминвестбанку. Окончательно это решение может быть принято в ноябре, но сворачивание бизнеса уже началось.

ВЭБ больше не пытается продать Проминвестбанк и не намерен возобновлять эти попытки в ближайшее время, говорит собеседник издания. В ВЭБе от комментариев отказались.

Приобрести Проминвестбанк Фукс собирался в консорциуме с украинским бизнесменом Максимом Микитасем. Возможность приобретения актива изучал также владелец украинской группы DCH Александр Ярославский . Однако последний, по информации издания, сейчас больше заинтересован в покупке украинского Сбербанка

Основные сложности с закрытием Проминвестбанка связаны с тем, что «на балансе банка находятся кредиты, которые истекут не раньше чем через четыре года», — говорит собеседник издания. Их можно было бы или переуступить за небольшие деньги, или «сократить сеть Проминвестбанка до одного отделения и ждать завершения всех расчетов с клиентами». Еще одна проблема связана с тем, что банку принадлежит недвижимость примерно на$50 млн Ее продажа потребует значительного времени, а украинский рынок недвижимости находится в кризисе.