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ВЭБ решил судьбу украинской «дочки»
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«Коммерсантъ» узнал о планах ВЭБа закрыть Проминвестбанк 

Ведомости 4 часа назад
Фото: Инфо 24
Внешэкономбанк (ВЭБ) разорвал отношения с последним потенциальным покупателем его украинской «дочки» — Проминвестбанка бизнесменом Павлом Фуксом, поскольку Нацбанк Украины отказался согласовать сделку. Фактически госкорпорация отказалась от идеи продажи банка, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к ВЭБу и Проминвестбанку. Окончательно это решение может быть принято в ноябре, но сворачивание бизнеса уже началось.
ВЭБ больше не пытается продать Проминвестбанк и не намерен возобновлять эти попытки в ближайшее время, говорит собеседник издания. В ВЭБе от комментариев отказались.
Приобрести Проминвестбанк Фукс собирался в консорциуме с украинским бизнесменом Максимом Микитасем. Возможность приобретения актива изучал также владелец украинской группы DCH Александр Ярославский. Однако последний, по информации издания, сейчас больше заинтересован в покупке украинского Сбербанка.
Основные сложности с закрытием Проминвестбанка связаны с тем, что «на балансе банка находятся кредиты, которые истекут не раньше чем через четыре года», — говорит собеседник издания. Их можно было бы или переуступить за небольшие деньги, или «сократить сеть Проминвестбанка до одного отделения и ждать завершения всех расчетов с клиентами». Еще одна проблема связана с тем, что банку принадлежит недвижимость примерно на$50 млн Ее продажа потребует значительного времени, а украинский рынок недвижимости находится в кризисе.
Убытки ВЭБа от закрытия Проминвестбанка могут составить около 13 млрд руб., считает глава отдела валидации «Эксперт РА» Станислав Волков.
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Комментарии3  Ещё 3 источника 
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