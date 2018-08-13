«М. Видео» создал собственный центр по анализу больших данных

Новое подразделение будет занято поиском точек роста бизнеса за счет разработки и внедрения математических алгоритмов. На первом этапе штат центра компетенций составит 10 человек.

В « М. Видео » ожидают, что технологии больших данных принесут компании до 800 млн рублей дополнительного оборота только в 2018 году и до 5 млрд рублей в пятилетней перспективе.

Руководитель центра уточнил, что Data Science Centre намерен увеличивать обороты компании за счет повышения эффективности интернет-мерчандайзинга, оптимизации клиентского пути на сайте, управлению промоакциями, ассортиментом, стоком и персоналом.

Аналитику Big Data для выбора локаций магазинов и управления ассортиментом уже используют практически все крупные ритейлеры электроники. Так, Центр Big Data в МТС работает три года и занимается прогнозированием трафика в каждом офисе продаж, управления графиками сотрудников, определения места и формата новых салонов, управления ассортиментом и формирования индивидуальных предложений.

«Вымпелкоме» аналитика больших данных также используется для выбора локаций салонов, определения часов работы и количества персонала на каждой точке. В «МегаФоне» используют Big Data для индивидуальных тарифных предложений.