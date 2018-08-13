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Дерипаска принял важное решение
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FT: Дерипаска сообщил о готовности снизить долю в En+ ниже 45% 

ТАСС 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Компания En+ (контролирует 48% в "Русале") представила в минфин США окончательный план по выводу компании из-под санкций — через снижение доли ее совладельца Олега Дерипаски в компании ниже 45% путем передачи акций банку ВТБ. Об этом в понедельник сообщило издание Financial Times.
Сейчас бизнесмен контролирует 48,13% "Русала" через En+, в которой ему принадлежит 66%.
Новый план еще не одобрен властями США, сообщает FT. ВТБ также находится под секторальными санкциями со стороны США, поэтому это решение может вызвать вопросы в Вашингтоне, однако передача акций планируется лишь на время, пока санкции не будут сняты, пишет издание со ссылкой на источники, знакомые с предложением Дерипаски.
Кроме того, в соответствии с планом, дивиденды, получаемые Дерипаской от его пакета, будут направлены на эскроу-счет без возможности вывода денег до тех пор, пока бизнесмен не будет исключен из санкционного списка.
Также, по данным FT, Дерипаска юридически обязуется не препятствовать назначению независимых директоров.
Сейчас ВТБ контролирует 9,62% акций En+. Пакет вырос после того, как связанная с китайской CEFC группа Anаn, выкупившая 6,25% акций En+ в ходе IPO, передала их банку после получения от него margin call (требование дополнительного взноса залога).
Получить комментарии от En+ и самого бизнесмена изданию не удалось.
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