МЭР предложило отменить бумажные лицензии

В МЭР предложили отказаться от бумажных лицензий для бизнеса

Минэкономразвития РФ внесло в правительство пакет законопроектов об отказе от бумажных лицензий для бизнеса, говорится в сообщении министерства.

Документы предполагают полное упразднение процедуры предоставления в бумажном виде лицензий на право выполнения работ или оказания услуг для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Вместо бумажного документа предлагается вносить запись о предоставлении лицензии в соответствующий реестр. Информация в реестре лицензий будет открытой и общедоступной.

"В период адаптации к новым правилам лицензии можно будет получать как в бумажном виде, так и в электронном. При этом выписки из реестров лицензий в электронном виде предполагается предоставлять бесплатно. Законопроекты направлены на внедрение так называемой "реестровой модели" предоставления государственных услуг, при которой юридически значимым результатом оказания услуги является внесение изменений в соответствующий информационный ресурс", — отметили в МЭР.

Минэкономразвития указывает, что аналогичная модель уже используется при предоставлении отдельных услуг в Росреестре ФНС , Росаккредитации и ряде других ведомств. По поручению президента РФ Минэкономразвития проводит работу по распространению данного принципа и на другие массовые и социально значимые услуги.

"Интерфейсы обращения за госуслугами были частично переведены в электронный формат, однако для того, чтобы сделать цифровым само оказание услуги, необходимо опираться на юридически значимые данные, которые в автоматизированном режиме будут использоваться для принятия решений. Для этого необходимо, чтобы результаты оказания услуг вносились в электронные реестры и имели приоритет перед бумажными носителями", — цитирует МЭР заместителя министра экономического развития РФ Саввы Шипова.

По данным МЭР, в 2017 году было рассмотрено около 234 тысяч заявлений по предоставлению услуг по лицензированию (выдача или переоформление лицензии, выдача дубликата лицензии и т.д.). Из них только 7 тысяч документов было выдано в электронном виде.